Apple sorgt für Überraschung: Schlechter Absatz von iPhones

Apple muss einen seltenen Rückschlag eingestehen. Der erfolgsverwöhnte Smartphone- und Tablet-Hersteller verfehlte erstmals seit der Einführung des iPhones seine Umsatzprognose. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres rechnet der Konzern nur noch mit einem Umsatz von 84 Milliarden Dollar statt der ursprünglich angepeilten 89 bis 93 Milliarden. Das Problem sei vor allem der schlechte Absatz in China gewesen, erklärte Firmenchef Tim Cook.

Weniger iPhones: Apple leidet unter Handelskonflikt

Apple habe die allgemeine wirtschaftliche Abschwächung in China und die Folgen unterschätzt. Außerdem habe der Handelskonflikt zwischen den USA und China zu dieser Abwärtsentwicklung beigetragen. Aber auch in anderen Märkten seien nicht so viele Nutzer auf neue iPhones umgestiegen wie gedacht, räumte Apple ein.

Für Apple ist das Weihnachtsquartal traditionell das wichtigste

Der US-Elektronikriese stellte in diesen drei Monaten mehrfach Rekorde bei Umsatz und Gewinn auf. Im Jahr 2017 gab es einen Quartalsumsatz von 88,3 Milliarden Dollar und 20 Milliarden Dollar Gewinn. In China machte Apple damals rund ein Fünftel seines Geschäfts. Nach Analysten-Schätzungen konnte Apple im aktuellen Weihnachtsquartal rund 64 Millionen iPhones verkaufen. Das wären 18 Prozent weniger als vor einem Jahr. Das iPhone ist das wichtigste Apple-Produkt und brachte dem Konzern zuletzt rund 60 Prozent der gesamten Erlöse ein.

Für Anleger kein leichter Start ins neue Jahr

Die Prognosesenkung des iPhone- und Tablet-Herstellers Apple verstärkte die Sorgen der Anleger vor einer weltweiten Konjunktureintrübung. Der deutsche Leitindex Dax startete am Donnerstag mit einem deutlichen Abschlag. Investoren deckten sich stattdessen mit den als sicher geltenden Anlagewerten Gold und Bundesanleihen ein. Selbst am Devisenmarkt hinterließ die Apple-Warnung Spuren. Der US-Dollar verlor vor allem im Vergleich zum japanischen Yen, aber auch zum Euro an Wert - zwischenzeitlich hatte es dabei heftige Ausschläge gegeben. Händler sprachen von einem sogenannten Flash Crash, bei dem Kursverluste noch durch automatische Handelssysteme verstärkt werden.