Apple investiert weitere Milliarde in München

Apple-Chef Tim Cook hat sich im vergangenen Herbst als München-Fan bezeichnet. Beim Besuch des Oktoberfestes lobte er die hohe Lebens-Qualität, die auch gut für das Geschäft sei. Denn es sei relativ einfach, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine schöne Stadt zu locken. Jetzt will Apple seine Präsenz massiv ausbauen. In den kommenden Jahren will der Konzern die Investitionen in seinen Standort in der Münchener Innenstadt verdoppeln: Von bisher einer auf zwei Milliarden Euro.

Apple hat in der bayerischen Landeshauptstadt zuletzt ganze Straßenzüge umgestaltet für sein europäisches Zentrum für Chip-Design. Nun sollen weitere Gebäude und Mitarbeiter dazukommen. Angesiedelt sind die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen rund um die Karlstraße.

Apple will sich unabhängiger machen

In München sollen die Entwickler künftig unter anderem an Lösungen arbeiten, die den Stromverbrauch von Halbleitern senken und die Funktechnik der Chips optimieren. Für die Strategie von Apple ist das von entscheidender Bedeutung: Das Unternehmen will sich zum Beispiel bei seinen iPhones dank eigener Chips unabhängiger von Zulieferern wie Qualcomm machen. Schon jetzt verbaut Apple in seinen Computern teilweise Chips, die in München entwickelt wurden.

Bayerisches Chip-Netzwerk

Mit der neuen Investition fügt sich Apple in ein dichtes Netzwerk ein, das über Jahrzehnte in München gewachsen ist, etwa rund um den einheimischen Chip-Konzern Infineon und um Universitäten und Forschungseinrichtungen. Branchenexperten loben immer wieder, dass es in Bayern inzwischen eine Forschungs-Landschaft rund um Halbleiter von Weltrang gebe.

Dabei setzt die Branche im Freistaat vor allem auf die Entwicklung und das Design von Chips, weniger - mit Ausnahme etwa des Infineon-Werks in Regensburg - auf die Produktion. Zuletzt hatte die Bayerische Staatsregierung auch eine Halbleiter-Initiative und ein Zentrum für Chip-Design ins Leben gerufen, was nicht zuletzt die Aus- und Fortbildung von Fachkräften voranbringen soll.