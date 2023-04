Appell an Leoni-Aktionäre zu Widerstand gegen Sanierungskonzept

Wenn es nach der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) geht, steht dem angeschlagenen Automobil- und Kabelzulieferer Leoni mit Sitz in Nürnberg nach den Turbulenzen der vergangenen Monate bald neues Ungemach ins Haus. Denn die Vereinigung rät den Aktionären von Leoni zum Widerstand gegen das geplante Sanierungskonzept.

Großaktionär übernimmt, Kleinaktionäre verlieren Vermögen

Das Konzept sieht vor, dass der Wert des Aktienbesitzes komplett verfällt und die Aktionäre ihr gesamtes in Leoni investiertes Geld verlieren. Der österreichische Investor und Großaktionär Stefan Pierer soll das Unternehmen in alleiniger Regie weiterführen. Er will frisches Geld investieren und dafür etwa die Hälfte der Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen. Leoni soll dann von der Börse genommen werden.

Alles auf Kosten der freien Aktionäre – nicht "der richtige Weg"

Dass sich Leoni in einem schlechten Zustand befinde, sei seit langer Zeit bekannt. Es sei auch nachvollziehbar, dass erhebliche Einschnitte bei den Kapitalgebern vorgenommen werden müssen. "Dass hier aber auf Kosten der freien Aktionäre allein der Großaktionär das Ruder übernimmt und zu Lasten und ohne Beteiligungsmöglichkeit der sonstigen Bestandsaktionäre eine Sanierung allein zu seinen Gunsten vornimmt, ist weder nachvollziehbar noch der richtige Weg", sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler.

Einzelklagen mit wenig Erfolgschancen

Vergangene Woche hatte Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft erklärt, es gebe keine Möglichkeiten, sich als Aktionär gegen das Vorhaben zu wehren. Der Gesetzgeber habe die entsprechenden Instrumente für die Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. "Man will eben verhindern, dass Unternehmen in eine unkontrollierte Insolvenz rutschen, dass Arbeitsplätze verloren gehen", erklärte Bauer. Das gehe allerdings auf Kosten der Streubesitzaktionäre. Es könnte zwar einzelne Klagen von Aktionären geben, die versuchen ihr Investment zu retten. "Aber unsere Juristen sehen da wenig Erfolgsaussichten", so Bauer.

Mit einer Stimme auf die Hauptversammlung

Nun hat die DSW die Anteilseigner aufgefordert, sich zusammenzuschließen, um mit einer Stimme sprechen zu können, wenn Leoni seine Aktionäre am 2. Juni zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammenbringt. Vielleicht haben sie gemeinsam dann eine Chance.

DSW hat 30.000 Mitglieder

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz mit Sitz in Düsseldorf wurde 1947 gegründet und ist damit der älteste und mit rund 30.000 Mitgliedern stärkste Interessenverband von privaten Anlegern in Deutschland. Der Verein unterhält acht Landesverbände, die Repräsentanten für die elf alten Bundesländer haben. Diese sind niedergelassene Rechtsanwälte in den jeweiligen Landeshauptstädten. Die DSW vertritt zum Beispiel die privaten Aktionäre auf Hauptversammlungen, leistet Rechtsberatung, fördert die Aktienkultur und ist der Dachverband der deutschen Investmentklubs.

Mit Informationen von dpa