Corona-Krise: Apothekenumsätze steigen

Die Corona-Krise lässt zwar auch in den Apotheken die Zahl der Kunden sinken: Nach einer Umfrage versucht rund jeder siebte derzeit, den Gang in die Apotheke zu vermeiden. Doch die verbleibenden Kunden sorgen für höhere Umsätze.

Umsatzplus von sechs Prozent

Für den Februar verzeichnet das Statistische Bundesamt ein Umsatzplus der Apotheken von sechs Prozent. Damit war der Anstieg doppelt so hoch wie in den vorangegangenen fünf Jahren. Aktuellere Daten hat das Marktforschungsunternehmen Insight Health. Es beobachtete im März ein heftiges Auf und Ab der Apotheken-Umsätze. In der dritten März-Woche legten sie um die Hälfte zu, um dann wieder deutlich abzusacken.

Preise teilweise deutlich gestiegen

Nach Daten der Marktforscher sind dabei in einigen Bereichen die Preise zuletzt spürbar gestiegen, so etwa bei Desinfektionsmitteln. Einen Trend zu steigenden Preisen in Apotheken beobachtet auch das Statistische Bundesamt schon seit einigen Jahren, und zwar vor allem bei rezeptfreien Medikamenten, die die Patienten selbst bezahlen. Sie haben sich in den vergangenen fünf Jahren um gut elf Prozent verteuert.

Bei rezeptpflichtigen Arzneien betrug der Anstieg nur 2,7 Prozent. Der Grund dafür liegt nach Einschätzung der Statistiker darin, dass die Preise bei verschreibungspflichtigen Arzneien vom Staat reguliert werden, während die Apotheken bei rezeptfreien Medikamenten die Preise selbst gestalten können.