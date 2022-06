Apotheken setzen auf mehr Kundenbetreuung

Für die Apotheken in Deutschland hat die Corona-Pandemie viel zusätzliche Arbeit gebracht, aber auch viel zusätzliches Geld. An der Abgabe von Schutzmasken haben die Apotheken ebenso verdient wie am Ausstellen von Impf-Bestätigungen.

42 Prozent mehr Gewinn seit Corona

Nach Berechnungen der Berufsverbände hat eine durchschnittliche Apotheke im vergangenen Jahr 211.000 Euro als Betriebsergebnis für ihren Besitzer oder ihre Besitzerin abgeworfen. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 ist das ein Anstieg um 42 Prozent. Davon müssten die Apotheker aber auch ihre Altersvorsorge bestreiten und Steuern zahlen, betonen ihre Berufsverbände. Und die Apothekerverbände bestätigen ebenfalls, dass 2020 und 2021 Ausnahmejahre waren.

Zukünftig mehr Kundenbetreuung in den Apotheken

Am heutigen Tag der Apotheke werben die Berufsverbände unter anderem dafür, dass ihre Mitglieder künftig verstärkt sogenannte Pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. Das kann beispielsweise eine intensive Beratung zu den Arzneien sein, die ein Patient nimmt. Die gesetzlichen Grundlagen dafür hat die frühere Bundesregierung geschaffen.

Mehr Impfungen in Apotheken

Über Einzelheiten, vor allem was die Honorare für die neue Beratung angeht, verhandeln die Apothekerverbände noch mit den Kassen. Auch beim Impfen wollen die Apotheken eine größere Rolle spielen. Gegen Corona wird bereits in etlichen Apotheken geimpft, im Herbst wird es auch Grippe-Impfungen geben.