AOK: Unterschiede bei medizinischer Behandlung in Pflegeheimen

Über die Frage, wie sich die Qualität von Pflegeheimen beurteilen und transparent machen lässt, gibt es seit vielen Jahren intensive Diskussionen.

Forscher halten Ergebnisse teils für problematisch

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKs) können nicht direkt beurteilen, wie gut oder schlecht Bewohner von Pflegeheimen versorgt werden, aber sie können medizinische Behandlungsdaten auswerten. Und das hat das Wissenschaftliche Institut der AOKs jetzt getan – mit Ergebnissen, die die Forscher zum Teil für problematisch halten.

Die Forscher haben die Heime in vier gleich große Gruppen eingeteilt. Dann haben sie verglichen, wie viele der an Demenz erkrankten Bewohner dauerhaft Psychopharmaka bekommen. Das Ergebnis: In der Gruppe, in der Psychopharmaka besonders sparsam eingesetzt werden, haben höchstens vier Prozent der Demenzkranken eine Dauermedikation. In der Gruppe mit den höchsten Verordnungszahlen sind es um ein Vielfaches mehr, nämlich elf bis 40 Prozent der demenzkranken Bewohner, die dauerhaft Psychopharmaka bekommen.

Beitrag zu Verbesserungen in Heimen

Die Forscher kommentieren ihre Auswertung mit den Worten, es gebe eine "eine kritische Versorgungsrealität beim Einsatz von Antipsychotika bei Demenz", die internationalen Empfehlungen zum Umgang mit der Krankheit widerspricht. Auch bei der Zahl der Heim-Bewohner, die immer wieder ins Krankenhaus kommen, gibt es große Unterschiede.

Die Auswertung der Daten soll dazu beitragen, bei den Pflege-Einrichtungen mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wo sie ihre Arbeit verbessern können. Auch für gesetzliche Neuregelungen zu einer besseren Qualitätskontrolle könnten die Daten etwas beitragen, erklärt das Wissenschaftliche Institut der AOKs.