AOK fordert Datenbank zur Aufdeckung von Versicherungsbetrug

Die AOK Bayern fordert eine Datenbank zur Betrugsprävention. 4.000 Fälle wurden zuletzt von der Krankenkasse bearbeitet. Es ging um den Verdacht auf Abrechnungsbetrug, Korruption oder Bestechlichkeit. Der Schaden lag bei rund 28 Millionen Euro.

Nur wenige Betrugsfälle werden aufgedeckt

Bislang werden wenige Betrugsfälle überhaupt aufgedeckt. "Wir wissen, dass wir an der Oberfläche kratzen", so Frank Firsching, Vorsitzender des Verwaltungsrats der AOK Bayern. Während der Corona-Pandemie sei erschwerend hinzugekommen, dass Begutachtungen und Abrechnungsprüfungen vor Ort oft nicht möglich waren. Aus diesem Grund sei die Zahl der neu aufgedeckten Fälle deutlich zurückgegangen.

Täglich sechs neue Betrugsfälle bei der AOK

Künftig rechnet die AOK Bayern aber wieder mit steigenden Fallzahlen. Am häufigsten geht es um Abrechnungsbetrug mit Arzneimitteln, gefolgt von Betrügereien im Bereich der Pflege. Im Durchschnitt werden in Bayern täglich sechs neue Fälle registriert. Manche seien so aufwendig und komplex, dass sich die Bearbeitung über mehrere Jahre hinziehe.

Bundesweite Datenbank gegen Versicherungsbetrug gefordert

Um besser gegen gut organisierte Kriminelle vorgehen zu können, sei eine bundesweite Datenbank erforderlich. In dieser sollten Daten zu Fehlverhalten zentral erfasst und gespeichert werden. Zum Beispiel, wenn Mitarbeitende aus der Pflege wegen Abrechnungsbetrug verurteilt wurden, oder Betrieben die Zulassung entzogen wurde.

Betrüger ziehen von Bundesland zu Bundesland

Es sei völlig untragbar, dass Betrüger einfach ins nächste Bundesland weiterziehen und dort eine neue Zulassung beantragen könnten, so die Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, Irmgard Stippler. Die Pflege- und Krankenkassen müssten einfacher an Informationen über solch betrügerische Dienste gelangen können. Datenschutz dürfe nicht als Täterschutz missbraucht werden.

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz Betrügern auf der Spur

Die AOK Bayern will mit digitaler Technik Betrug im Gesundheitsweisen noch früher erkennen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnten kassenübergreifend zusammengeführte Datenbestände untersucht und ausgewertet werden, so Dominik Schirmer, Beauftragter zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der AOK Bayern. Auffälligkeiten könnten so schneller erkannt und von den jeweiligen Kassen genauer unter die Lupe genommen werden.

Besonders aufwändig sei allerdings die Abrechnungsprüfung in der Pflege, weil hier immer noch Papier der Standard sei. Rechnungen, Dienstpläne und Leistungsverzeichnisse müssten deshalb oft einzeln per Hand kontrolliert werden.

Geld fließt nicht immer zurück an Krankenkassen

Auch wenn Täter erwischt und verurteilt werden, gelingt es den Krankenkassen nicht immer, ihr Geld zurückzubekommen. Denn häufig vergehen Jahre zwischen ersten Hinweisen auf Betrug und der Möglichkeit, die kriminell angehäuften Vermögen abzuschöpfen oder zurückzufordern.