Anstieg der Renten wird sich wohl abschwächen

Die Rentenkasse ist prall gefüllt – die Reserven so hoch wie seit langem nicht mehr. Das liegt vor allem an der guten Konjunktur, die dafür sorgt, dass immer mehr Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Job haben und Beiträge bezahlen. Die Rentner profitieren vor allem davon, dass die Löhne deutlich gestiegen sind – deshalb dürften Rentner im Westen im nächsten Sommer 3,0 - 3,5 Prozent mehr überwiesen bekommen, in Ostdeutschland steigen die Renten noch ein bisschen stärker. Genauer wollte die Vorsitzende des Bundesvorstands der Rentenversicherung, Annelie Buntenbach, nicht werden, da noch nicht alle Daten für das Jahr 2018 vorliegen.

2020 wird die Rente nicht mehr so stark steigen

Von dieser Erhöhung werden die Rentner allerdings real weniger übrig behalten als in diesem Jahr, denn derzeit steigt ja auch die Inflation wieder an. Die mittelfristigen Aussichten sind für die Rentner nicht mehr so rosig. 2020 werden die Altersbezüge voraussichtlich nicht mehr so stark steigen. Und zwar weil durch das Rentenpaket, das morgen im Bundestag verabschiedet werden soll, höhere Ausgaben anfallen.

Rentenpaket verhindert Absinken der Beiträge

Dieses Rentenpaket, das unter anderem die Ausweitung der Mütterrente vorsieht, verhindert auch, dass die Rentenbeiträge deutlich sinken. Ohne diese Maßnahmen könnte der Beitragssatz auf 18,2 Prozent von jetzt 18,6 Prozent zurückgehen.