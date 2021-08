Anstieg der Arbeitskosten in Deutschland im EU-Vergleich gering

Wer Mitarbeiter beschäftigt, hat Personalkosten, die deutlich über die reinen Bruttoverdienste der Belegschaft hinausgehen. Der Arbeitgeber muss beispielsweise die Hälfte des Beitrags zur Sozialversicherung seiner Mitarbeiter mit einberechnen.

Arbeitskosten 2020 um 2,3 Prozent gestiegen

Diese Arbeitskosten sind nach Berechnungen des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Privatwirtschaft nominal, also ohne die Berücksichtigung der Preissteigerung, im Corona-Jahr 2020 um 2,3 Prozent gestiegen. Der Anstieg liegt unter dem EU-Schnitt. Deutschland rutscht im Vergleich der EU-Länder von Platz sechs auf Platz sieben ab.

Kurzarbeit erhöht automatisch die Arbeitskosten

Die Experten der Hans-Böckler-Stiftung finden das aus einem besonderen Grund bemerkenswert: Die Bundesregierung hat wie kaum ein anderes EU-Land versucht, durch Kurzarbeit Beschäftigung zu sichern – und das mit Erfolg. Doch Kurzarbeit bringt den Firmen erst einmal Mehrkosten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zwar weniger im Betrieb, allerdings wird im Rahmen der Kurzarbeit die Arbeitszeit stärker nach unten gefahren als die entsprechenden Löhne. Das erhöht kurzfristig die Personalkosten – aber laut Studie eben im Vergleich nicht so stark wie in vielen anderen europäischen Ländern.

"Diese und viele weitere Daten zeigen: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist ungebrochen hoch. Und unterstützt durch eine engagierte Anti-Krisen-Politik ist sie stark genug, eine Ausnahmesituation wie die Corona-Pandemie ohne große Verwerfungen durchzustehen." Prof. Dr. Alexander Herzog-Stein, IMK-Arbeitsmarktexperte

Betrachtet man nur das verarbeitende Gewerbe, dann rückt Deutschland mit 41,60 Euro pro Stunde in puncto Arbeitskosten auf Platz drei in der EU Skala. Der Grund: In der Industrie liegen die Einkommen in Deutschland meist weitaus höher als in anderen Branchen wie Handel oder Gastgewerbe.