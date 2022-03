Anklage gegen Ex-Wirecard-CEO Braun

Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft München I Anklage erhoben – gegen den Ex-Wirecard-CEO Markus Braun, den früheren Chef-Buchhalter von Wirecard, Stefan von E. sowie den ehemaligen Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver B. Braun und B. sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft.

Vorwurf: Bandenmäßige Marktmanipulation

Die Staatsanwaltschaft München I wirft ihnen unter anderem vor, die Kapitalmärkte über Jahre mit wissentlich falschen Konzernabschlüssen in die Irre geführt zu haben. So steht es in einer siebenseitigen Pressemitteilung, die die Behörde am Morgen veröffentlicht hat. Sie spricht deswegen von bandenmäßiger Marktmanipulation.

Darüber hinaus legt die Staatsanwaltschaft den drei Angeklagten gewerbsmäßigen Bandenbetrug zur Last. Schließlich hätten Banken Wirecard in den vergangenen Jahren Kredite und Schuldverschreibungen in Höhe von über drei Milliarden Euro gewährt – vor dem Hintergrund von Umsätzen mit ausländischen Drittpartnern, die nach Überzeugung der Ermittler aber gar nicht existierten.

Braun weist Vorwürfe zurück

Da in diesen Tagen zumindest bei Braun der nächste turnusmäßige Haftprüfungstermin anstand, war die Staatsanwaltschaft jetzt unter Zugzwang. Die Behörde hat darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen trotz Anklage noch weiterlaufen.

Die Verteidigung von Markus Braun hat die Vorwürfe in einer ersten schriftlichen Stellungnahme vollumfänglich zurückgewiesen. Der Ex-Wirecard-CEO sei nie Teil einer Bande gewesen.