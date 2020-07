29.07.2020, 09:48 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Angst vor Dollar-Crash beflügelt Goldpreis und Bitcoin

Eine Unze Feingold kostet fast 2.000, ein Bitcoin mehr als 10.000 US-Dollar. Beide Anstiege hängen zusammen, denn Anleger fürchten einen Einbruch der US-Währung. So werden US-Staatsanleihen in Gold getauscht - oder eben zunehmend in Bitcoin.