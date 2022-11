Angespannter Haushalt: Würzburg muss Schulden machen

Nicht nur ohne Rücklagen, sondern auch mit weiteren Schulden wird die Stadt Würzburg am Ende des kommenden Finanzplanungszeitraums Ende 2026 dastehen. So fasst Stadtkämmerer Robert Scheller die Haushaltsplanungen für die kommenden vier Jahre zusammen. Um den Vermögenshaushalt und die Finanzplanung auszugleichen, müssten die kompletten Ersparnisse der Stadt eingesetzt werden. Diese belaufen sich derzeit auf 32 Millionen Euro.

17 Millionen Euro für neue Straßenbahnlinie 6

17 Millionen Euro davon waren für den Bau der Straßenbahnlinie 6 zum Würzburger Hubland gedacht. Am Plan, die Linie im Jahr 2027 in Betrieb zu nehmen, ändere das vorerst nichts. "Wir kennen die vorläufigen Kosten, aber die mögliche Förderung nicht, das müssen wir erst abwarten", erklärte Stadtkämmerer Scheller. Ende November soll der Stadtrat den Haushalt 2023 beschließen.

Gestiegene Personal- und Energiekosten

Seit Jahren muss die Stadt Würzburg nun erstmals wieder Schulden machen, um laufende Ausgaben finanzieren zu können. Die größten Belastungen für den städtischen Haushalt seien laut Scheller die um 5,7 Millionen Euro steigenden Personalkosten und die um 4,4 Millionen Euro steigenden Energiekosten. Auch die um 4,9 Millionen Euro steigenden Kosten in der Sozial- und Jugendhilfe belasten die Kasse. Dazu zählen etwa Kindergärten und Obdachloseneinrichtungen. Außerdem erwartet der Stadtkämmerer drei Millionen Euro Mehrkosten für geplante ÖPNV-Projekte, wie etwa das Busnetz Plus und das Jobticket.

Gewerbesteuern in Würzburg gestiegen

Zwar sind wider Erwarten die Gewerbesteuern in Würzburg um 18 Millionen Euro gestiegen – mit 90 Millionen Euro hatte Scheller gerechnet. Jedoch kann das Plus nicht mit den Ausgaben mithalten: Geplant sind Investitionen für laufende und neue, aber bereits beschlossene Bauprojekte in Höhe von 41,9 Millionen Euro. 2022 lag das Investitionsniveau bei 53,7 Millionen Euro. Die Posten, die dabei am meisten zu Buche schlagen, seien Schulsanierungen und neue Kindergärten, so Scheller.

Neue Bauprojekte für 2023 kaum möglich

Andere Projekte seien etwa die bauliche Erweiterung der Integrierten Leitstelle mit 1,8 Millionen Euro im kommenden Jahr, die Sanierung der alten Sporthalle am Hubland für 1,2 Millionen Euro oder die Neugestaltung des Areals zwischen Grafeneckart und Alte Mainbrücke für 900.000 Euro. "Bauen kostet einfach mehr Geld", betont der Kämmerer. Es gebe kaum noch Spielraum für eigene oder neue Projekte im Jahr 2023. Scheller sagt: "Wir werden anerkennen müssen, dass wir zukünftig aufgrund von Materialknappheit, Baupreissteigerungen und der uns selbst gegebenen Standards für das gleiche Geld weniger Projekte und Vorhaben realisieren werden."

Auf aktuellen Stand konzentrieren

Schellers Appell mit Blick auf die Haushaltsberatungen in zwei Wochen: "Wenn wir uns auf den Status Quo konzentrieren, auf das, was wir halten können, ohne Schließungen oder Kündigungen, dann fahren wir gut. Jetzt gilt für alle, sich zu mäßigen, um das bisherige Niveau zu halten – und durchzuhalten." Die Prämissen seien natürlich nicht einfach. Doch der Stadtkämmerer mahnte, dass ein nicht ausgeglichener Haushalt, bei dem die Ausgaben die Einnahmen weit überschreiten, nicht genehmigungsfähig sei.

Scheller: Auch Vereine und Einrichtungen müssen sparen

Scheller sprach von einer "Rundum-Sorglos-Daseinsvorsorge", die ab jetzt nicht mehr möglich sei. Er richtete seinen Appell an Vereine, karitative Einrichtungen und Kultur: "Jeder muss sparen in der jetzigen Lage. Wir können auch nicht darauf vertrauen, dass uns jemand beispringt, sondern müssen schauen, wo wir stehen und wie wir weiterkommen. Das denke ich kann man auch von anderen erwarten."