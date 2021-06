Merkel: Gigantische Summen für klimafreundliche Wirtschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält für den Umbruch hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft riesige Investitionen sowie Reformen für notwendig. "Wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen ausgeben müssen", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag beim Tag der Industrie in Berlin. Investitionen seien von entscheidender Bedeutung.

"Wir leben in einer Zeit des Umbruchs." Angela Merkel beim Tag der Industrie

Dies sei einerseits die Aufgabe der Wirtschaft, sagte Merkel. Es gebe aber Bereiche, in denen es nicht ohne staatliche Unterstützung gehe. Sie nannten den Ausbau einer europäischen Mikrochip-Fertigung oder einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos.

Mehr Strom, mehr Leitungen

Zu den geplanten höheren Klimazielen sagte Merkel, diese seien noch nicht "ausbuchstabiert". So sei dringend eine neue Prognose über den Strombedarf bis 2030 nötig. Es sei anzunehmen, dass mehr Strom gebraucht werde, sagte Merkel etwa mit Blick auf die Elektromobilität. Und man brauche sehr wahrscheinlich mehr neue Stromleitungen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte vor kurzem eingeräumt, dass sein Ressort bisher unterschätzt habe, wie stark der Strombedarf in Deutschland im Zuge der Energiewende steigen dürfte. Sein Haus werde neue Berechnungen vorlegen.

Umsetzung beschleunigen

Merkel sagte außerdem, beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie von Stromleitungen müssten Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Das Planungsmanagement müsse besser werden.

Mit Blick auf die hohen neuen Schulden des Bundes in der Corona-Krise sagte Merkel, die öffentlichen Haushalte müssten in den kommenden Jahren wieder in Ordnung gebracht werden. Dies werde eine "sehr, sehr schwierige Aufgabe" werden.

Wirtschaft nicht aus Europa vertreiben

Die EU-Kommission hat Merkel vor zu scharfem Klimavorgaben an die Industrie gewarnt. Ein Industrieland wie Deutschland brauche Rahmenbedingungen, die auch machbar seien und nicht die Wirtschaft aus Europa vertreiben. Man sei in intensiven Diskussionen dazu mit der EU-Kommission.

Die EU-Kommission will am 14. Juli ein großes Gesetzespaket zur Umsetzung des ehrgeizigen neuen EU-Klimaziels vorlegen: minus 55 Prozent Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 1990. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) etwa hatte die EU-Kommission bereits vor zu scharfen Regelungen für die Autoindustrie gewarnt.

Erfolge müssten "immer wieder erarbeitet werden"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Stärke der deutschen Industrie gelobt, zugleich jedoch auf die Verletzlichkeit des Wirtschaftszweigs verwiesen. Deutschland habe sich an die "Errungenschaften" der Industrie so sehr gewöhnt, als ob diese eine Selbstverständlichkeit seien, sagte sie. "Das sind sie natürlich nicht", fügte sie hinzu: Die Erfolge müssten "immer wieder erarbeitet werden".

Die deutsche Wirtschaft und insbesondere die Industrie sei ein "Schrittmacher auf dem Weg heraus aus der jüngsten Rezession" gewesen, sagte Merkel. Dadurch sei Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die mit der Corona-Pandemie verbundene Krise gekommen. Die deutsche Wirtschaft habe einen "großen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet".

Resilienz der deutschen Industrie

Die Kanzlerin verwies auf die "Resilienz der deutschen Industrie", die anders als andere Branchen gut durch Krise und Lockdown gekommen sei. Sie erwähnte zudem die massenhafte Bereitstellung von Masken und weiterer medizinischer Ausrüstung sowie die Entwicklung eines Impfstoffs unter Beteiligung des deutschen Unternehmens Biontech.

Zugleich sei die deutsche Wirtschaft herausgefordert durch einen erheblichen Personalmangel, das werde in Zukunft "ein Thema und ein Problem sein", sagte Merkel. Hinzu kämen Rohstoffknappheiten - darüber müssten Politik und Wirtschaft "gemeinsam reden".

Lieferengpässe gefährden Wirtschaft

Auch der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI), der den Tag der Industrie als hybride Konferenz organisierte, mahnte, dass Lieferengpässe und Rohstoffknappheiten die wirtschaftliche Erholung gefährdeten. "Chipmangel führt in der Automobilindustrie bereits zu teils weitreichenden Produktionseinschränkungen", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Die Probleme beträfen die gesamte Lieferkette.

Engpässe gibt es Russwurm zufolge aber nicht nur bei Halbleiterchips. Es mangele auch an Kunststoffen, Verpackungsmaterial, Stahl und Metallen. Es müsse sich noch zeigen, "wie stark dieses Thema die Konjunkturkennzahlen letztlich negativ beeinflussen wird".

(Mit Agentur-Material)