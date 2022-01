Anfang März: Übergabe von Lechner in Rothenburg an Investor

Es gäbe viele nationale und internationale Interessenten für den Küchenplattenhersteller in Rothenburg ob der Tauber, mit denen in den vergangenen Wochen intensiv gesprochen worden sei, heißt es von der am Insolvenzverfahren beteiligten Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC).

Geschäft in Rothenburg und Tochterfirmen stehen zum Verkauf

Daher sei man nun in der zweiten Phase des Transaktionsprozesses. Im Vorfeld wurde vom vorläufigen Insolvenzverwalter bereits ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, um Lechner wieder profitabel zu machen. Konkret zum Verkauf stehen das Geschäft in Rothenburg nebst Immobilie sowie die nicht von der Insolvenz betroffenen Tochtergesellschaften in Schweden und Ungarn.

Anfang Februar soll das Insolvenzverfahren innerhalb des Sanierungsprozesses eröffnet werden. Anfang März soll die Unternehmensübertragung abgeschlossen sein.

Zweitgrößter Arbeitgeber in Rothenburg

Im November 2021 hatte der Küchenarbeitsplattenhersteller Lechner Insolvenz beantragt. Als Grund nannte das Unternehmen Lieferengpässe und steigende Materialkosten, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ohne den Insolvenzantrag hätte eine Zahlungsunfähigkeit gedroht.

Lechner beschäftigt als zweitgrößter Arbeitgeber in der Region Rothenburg 600 Mitarbeitende und hat zwei weitere Standorte in Schweden und Ungarn. Bei der Investorensuche zeigte sich das Unternehmen von Anfang an optimistisch. Da die Nachfrage nach maßgefertigten Küchenarbeitsplatten und -rückwänden groß sei, mangele es nicht an Aufträgen. Auch neue Produkte hätten sich in den letzten Jahren gut etabliert.