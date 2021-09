Analyse: Inflation über 4 Prozent – Was sind die Gründe?

Verbraucher und Finanzmärkte sind zunehmend verunsichert von dem hohen Preisanstieg, der auch höhere Zinsen erwarten lässt. Was sind die tieferen Gründe dafür?

Bis zu 4,8 Prozent je nach Bundesland - noch nicht der Höhepunkt

Um bis zu 4,8 Prozent schnellten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat nach oben - je nach Bundesland. In Baden-Württemberg blieb die Teuerung vorerst noch unter der Vier-Prozent-Marke. Aber Timo Wollmershäuser, der Konjunkturchef des Münchner Ifo-Instituts, kündigt an, dass wir in den nächsten Monaten noch höhere Inflationsraten bekommen. Wie die Bundesbank hält auch Wollmershäuser einen Preisanstieg von fünf Prozent bis zum Jahresende für möglich.

Prognose: Inflation hoch auf fünf Prozent und 2022 dann wieder runter

2022 soll die Teuerung dann wieder nachlassen. So erwartet das die EZB für den Euroraum. Die US-Notenbank Fed räumt dagegen ein, dass sie überrascht ist, wie lange die Angebotsknappheit anhält, welche die Preise treibt, und wie stark das die Wirtschaft belastet.

Die Börsianer befürchten, dass die hohen Preise für Energie, Rohstoffe und zahlreiche Vorprodukte den Aufschwung ausbremsen könnten. Hinzu kämen höhere Zinsen, wenn die Notenbanken auf die Inflation reagieren und ihre Leitzinsen heraufsetzen. Das könnte in den USA und Großbritannien bald schon der Fall sein, im Euroraum dagegen vorerst noch nicht.

Überraschend hohe Energiepreise bleiben entscheidender Faktor

Die Verbraucher merken die Inflation vor allem bei den Energiepreisen - wie für Kraftstoff und Heizöl - aber auch an den Nahrungsmitteln, die sich deutlich verteuerten. Steigende Öl-, Gas- und Strompreise werden dem Vermögensverwalter DWS zufolge die Inflationsrate weiter nach oben treiben, selbst die Fünf-Prozent-Marke könnte im Raum stehen.

Auch die Europäische Zentralbank könnte zum Umdenken beim Kurs ihrer Geldpolitik gezwungen sein, wenn die Entwicklung anhält. Das meint Ulrike Kastens, Volkswirtin bei der DWS-Fondsgesellschaft der Deutschen Bank. Noch sieht die Europäische Notenbank die Entwicklung in Europa als temporär, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde diese Woche erneut erklärte. Aber: auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember könnte Lagarde diese Einschätzung ändern.

Extremer Gaspreis in den Prognosen so nicht vorgesehen

Eine negative Überraschung waren in den letzten Tagen die explodierenden Gaspreise, die sich am Spotmarkt für kurzfristige Lieferungen fast verdreifacht haben gegenüber dem Vorjahr. Das trifft die deutsche Wirtschaft besonders, weil hier der Gasverbrauch in nur einem Jahr um 16 Prozent gestiegen ist und damit auch die Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland. Ausfälle bei der Windenergie wegen einer Flaute sowie eine längere Heizperiode führten bei uns zu dem Mehrverbrauch. Der russische Staatskonzern Gazprom könnte mehr liefern, lässt sich aber Zeit damit und wird dafür kritisiert.

Vielfältige Ursachen und Sonderfaktoren in Deutschland

Daneben spielen bei den Verbraucherpreisen zwei Sonderfaktoren eine Rolle. Da ist zum einen die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung aus dem Vorjahr, die jetzt mit den alten Steuersätzen im zweiten Halbjahr 2021 voll durchschlägt.

Zum anderen wurde bereits zum Januar die neue CO2-Abgabe eingeführt, mit der sich die Energiepreise besonders stark verteuern. Wie in anderen Ländern spielt auch das Ende des Corona-Lockdowns eine Rolle, der bis zum Frühjahr die Wirtschaft blockierte und für einen kurzfristigen Deflations-Effekt sorgte mit teilweise eingefrorenen oder sogar sinkenden Preisen. Das hat sich jetzt ins Gegenteil umgekehrt, weil nach dem Lockdown die Nachfrage in vielen Bereichen sprunghaft angestiegen ist. Es gibt eben einfach vieles nachzuholen.

Schleppender Welthandel und Lieferprobleme belasten zusätzlich

Als ob das nicht schon genug wäre, traten mit dem Ende der Corona-Krise erstmals Probleme mit der Globalisierung auf. Lieferschwierigkeiten, Transportprobleme und die Knappheit von Vorprodukten schaukeln sich seitdem gegenseitig hoch, so dass der vorher boomende Welthandel einfach nicht mehr rund läuft. Experten bei Bundesbank und EZB erwarten aber, dass sich diese Probleme in wenigen Monaten von alleine lösen, wenn die globalen Lieferketten wieder wie gewohnt ineinander greifen.

Sonderfall Halbleiter und Chipindustrie

Bei Computerchips, wie sie in der Automobilindustrie und anderen High Tech-Branchen gebraucht werden, scheinen die Dinge aber nicht so einfach zu liegen. Hier haben viele Lieferanten und Hersteller inzwischen Probleme mit der wachsenden Nachfrage mitzuhalten. Auch hier scheinen die Ursachen vielfältig zu sein, vom boomenden Markt für PC, Laptops oder Smartphones bis hin zur Bitcoin-Produktion, für die riesige Rechenkapazitäten gebraucht werden. Immer wieder sorgt auch die Pandemie für Ausfälle, wenn etwa in chinesischen Häfen vereinzelt Fälle von Covid-19 auftreten und ganze Anlagen gesperrt werden.

Zukunftsvision: Mit höherer Inflation leben lernen

Insgesamt ist zu erwarten, dass die Jahre der ultralockeren Geldpolitik und der extrem niedrigen Inflation von deutlich unter zwei Prozent der Vergangenheit angehören. Der Preis für Rohöl, der lange Zeit sehr niedrig war und zu moderaten Energiepreisen führte, steigt nun schon seit zwei Jahren. Die Globalisierung hat ihren Höhepunkt offenbar überschritten und ist auf dem Rückzug. An ihre Stelle sind in vielen Staaten, wie etwa in den USA, nationale Egoismen wie Zollschranken und eine protektionistische Handelspolitik getreten. Die Globalisierung hatte ein stärkeres Ansteigen der Inflation durch die weltweite Konkurrenz der Warenströme und Dienstleistungen lange Zeit verhindert.

An den Finanzmärkten laufen schon die Wetten

Vor diesem Hintergrund findet auch an den Finanzmärkten eine Zeitenwende statt. Als Reaktion auf die höhere Inflation wird an der Börse bereits fest mit Zinserhöhungen durch die Notenbanken gerechnet. Höhere Zinsen bedeuten steigende Renditen, womit die Zinsen an den Kapitalmärkten gemeint sind. Die Kurse der Anleihen, die lange Zeit wie die Aktienkurse nur gestiegen sind, werden tendenziell fallen. Das alles lässt sich bereits an der Rendite einer Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit ablesen: Statt minus 0,5 Prozent liegt die Rendite derzeit bei minus 0,2 Prozent. Das ist zwar immer noch negativ aber zeigt bereits an, dass der Tiefpunkt überschritten ist.