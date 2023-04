Analyse: Viessmann hätte leicht selbständig bleiben können

Der überraschende Firmenverkauf des Heizungsherstellers Viessmann hat viele aufgeschreckt - nicht nur Mitarbeiter und Geschäftspartner wie Handwerker und Heizungskunden. Von einem Ausverkauf des deutschen Mittelstands an internationale Großkonzerne, wie in diesem Fall Carrier Global, war die Rede. Doch diese Ängste erscheinen übertrieben, wenn man bedenkt, dass Viessmann auch als Familienunternehmen ganz andere Möglichkeiten gehabt hätte.

Große Mittelständler wie Viessmann müssen normalerweise nicht verkaufen

Es stimmt schon: So viele Vorteile das deutsche Wirtschaftsmodell mit einem starken Mittelstand hat, es gibt eben leider auch Nachteile. Einer davon ist häufig die fehlende Nähe zum Kapitalmarkt, die mangelnden Möglichkeiten, für Wachstum und Investitionen schnell mal fremdes Geld aufzunehmen wie mit der Ausgabe neuer Aktien oder Anleihen. Wenn dann die Bank oder die Sparkasse sich knauserig zeigt und Bedenken hat, einen Familienbetrieb mit zusätzlichen Krediten weiter zu finanzieren, kann das die endgültige Absage sein an alle Expansionspläne. Diese Umstände hat auch das milliardenschwere hessische Traditionsunternehmen Viessmann beklagt, und das nun leider zu unrecht.

Viessmann-Konkurrent Vaillant schafft es auch alleine mit Wärmepumpen

Viessmann-Konkurrent Vaillant im benachbarten Nordrhein-Westfalen, dessen Unternehmen noch gute 40 Jahre älter ist, und der die Zentralheizung sogar erfunden hat, scheint in einer anderen Welt zu leben. Vaillant behauptet nämlich, man könne als Familienunternehmen sein Wachstum in Sachen Wärmepumpe sehr wohl selber finanzieren und müsse sich dafür keinem US-Konzern wie Carrier Global in die Arme werfen. Anders als Viessmann hat Vaillant offenbar einen Weg gefunden, sich mit ausreichend Geld und mit Wärmepumpen zu versorgen, um dem bevorstehenden Ansturm in Deutschland gewachsen zu sein, den die neuen gesetzlichen Regeln des GEG erwarten lassen.

Große Familienkonzerne haben auch in Deutschland viele Möglichkeiten

Familienkonzerne in einer solchen Größenordnung - mit einem Umsatz von drei bis vier Milliarden Euro - können sich zum Beispiel von Agenturen einstufen lassen, um ein Kreditrating für entsprechende Mittelstandsanleihen zu bekommen. Sie können sich in eine Aktiengesellschaft umwandeln - auch ohne an die Börse zu gehen, um neue Anteilseigner mit ins Boot zu holen. Sie können Finanzinvestoren beteiligen oder freundliche arabische Emire fragen, die oft nicht so viel Ärger machen und wenig unbequeme Fragen stellen. Und dann gibt es noch die Private Equity-Szene mit vielen Kontakten von Unternehmern mit anderen Unternehmern, die stets nach geeigneten Investitionen und Beteiligungen Ausschau halten.

Das "Angebot, das man nicht ablehnen kann"?

Außerdem ließen sich die gefragten Wärmepumpen ja auch noch gemeinschaftlich herstellen, zusammen mit einem anderen Unternehmen, mit dem man vielleicht – so wie in China – ein Joint Venture bildet. Viele andere Heizungsteile bis hin zu ganzen Steuerungseinheiten wurden von Viessmann auch früher schon in China oder in den USA einfach fertig zugekauft und eingebaut.

Nein, es gibt eigentlich überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund, warum Viessmann den Großteil seines Familienunternehmens einfach hergibt, außer den einen ganz naheliegenden. Carrier Global aus den USA hat der Familie einfach ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnte, mit einem völlig überhöhten Kaufpreis.

Angesichts der bevorstehenden Risiken von Wärmewende, staatlicher Regulierung und neuer Wettbewerber kam bei Familie Viessmann schnell der Gedanke auf, dass es sich um eine einmalige Gelegenheit handelte: So viel Geld würden die Viessmanns die nächsten hundert Jahre womöglich nie wieder sehen – und so griffen sie zu.

Andere werden die Lücke schließen, die Viessmann jetzt hinterlässt

Ob das Familienunternehmen Viessmann auch ohne Familie mit seinem deutschen Konzept nun in amerikanischer Hand ähnlich erfolgreich sein kann, muss sich erst zeigen. Als gut bezahlter Manager im alten Familienbetrieb mitarbeiten ist nicht dasselbe, wie wenn einem das Geschäft gehört und man selbst alle Entscheidungen treffen kann und später auch zu verantworten hat. Das ist normalerweise ein Vorteil der mittelständischen Unternehmensführung gegenüber der von Kapitalgesellschaften wie Carrier Global.

Diese Stärke können die anderen deutschen Konkurrenten gegenüber dem hiesigen Marktführer jetzt ausspielen. Da muss man sich keine Sorgen machen: selbst wenn es Viessmann in ein paar Jahren nicht mehr geben sollte, können andere heimische Unternehmen seinen Platz mehr als ausfüllen.