Analyse: DIW-Ökonom Fratzschers Thesen zur Krise

Marcel Fratzscher ist bekannt dafür, dass er gerne Gegenpositionen einnimmt, anders denkt und redet, als die Mehrheit der anderen Ökonomen. Doch seine Behauptung, dass Deutschland "mehr Infizierte und Tote pro einer Million Einwohner hatte, als die meisten anderen Länder" sorgt für große Verwunderung.

Denn sieht man sich die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, dann bestätigt sich dieses Bild nicht. Natürlich gibt es viele Länder, die weniger Coronafälle und weniger Tote haben - aber das sind häufig solche, die sich mit Deutschland wegen ihrer Wirtschaftsstruktur oder des politischen Systems schlecht vergleichen lassen.

Vergleichsmaßstab entscheidend

Der DIW-Chef belegt seine Aussagen auf BR-Nachfrage mit Verweis auf das Worldometer, einer privaten und unabhängigen Statistiksammelstelle aus den USA. Sieht man sich die aktuellen Daten an, dann hat Deutschland zumindest im Vergleich zu den Volkswirtschaften USA, Großbritannien, Frankreich oder Spanien sehr niedrige Todesraten.

Fratzscher behauptet auch, dass die Wirtschaft bei uns stärker schrumpft als in anderen Ländern. Er bezieht sich dabei auf die Herbstprognose seines Instituts für Wirtschaftsforschung. Danach wird das weltweite BIP im Jahr 2020 um vier Prozent schrumpfen, das deutsche BIP um sechs Prozent. Folgt man dieser Prognose, schrumpft etwa das BIP in den USA, den Niederlanden, China und Südkorea voraussichtlich geringer als in Deutschland.

Zu früh für ein abschließendes Urteil

Die Krise ist auch noch lange nicht vorbei. Im Moment ist nicht abzusehen, wer diese Pandemie wie übersteht, das räumt auch Fratzscher ein. Eine große Rolle spielt dabei auch das Gesundheits- und Sozialsystem. Dem attestiert der Berliner Ökonom einen guten Zustand, die Solidarität zwischen den Bürgern sei beeindruckend. Auch die wirtschaftspolitischen Hilfen haben nach Fratzscher einen positiven Effekt, der die deutsche Wirtschaft weiter stützen wird, wenn sie fortgesetzt werden.