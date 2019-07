AMS zieht Angebot an Osram zurück

Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die AMS in der Nacht zu Dienstag veröffentlichte.

Zuvor hatte Osram am Montagabend in München mitgeteilt, dass überraschend ein zweiter Kaufinteressent aufgetaucht sei. AMS biete im Zuge einer unverbindlichen, vorläufigen Interessenbekundung 38,50 Euro pro Aktie. Damit lagen die Österreicher zunächst über dem Angebot der US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, die zuvor 35 Euro pro Aktie des Münchner Traditionsunternehmens geboten hatten. Der Osram-Vorstand um Olaf Berlien gab sich aber skeptisch, ob sich die Österreicher den Zukauf leisten können.

Umsatzrückgang von bis zu 14 Prozent bei Osram befürchtet

Osram steht zum Verkauf, weil der Konzern in den vergangenen eineinhalb Jahren in sehr schwieriges Fahrwasser geraten ist. In diesem Jahr könnte der Umsatz um 11 bis 14 Prozent zurückgehen. Das Unternehmen produziert mittlerweile hauptsächlich LEDs und Optoelektronik, die wichtigsten Kunden sind Auto- und Smartphone-Hersteller. Da in beiden Branchen die Geschäfte schlecht laufen, ist der Beleuchtungshersteller hart getroffen. Hinzu kommt, dass Osram unmittelbar vor Beginn des Abschwungs noch viel Geld in die Erhöhung der Produktionskapazitäten investiert hatte.