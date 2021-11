Ampel stellt die Weichen für den Umbau der Wirtschaft

Eines muss man ihnen lassen: Der Klimaschutz zieht sich tatsächlich durch fast alle Themen in diesem Koalitionsvertrag. Der Begriff einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft ist damit durchaus gerechtfertigt. Die zweite Priorität haben die Digitalisierung und die Entbürokratisierung. Beides soll die Entscheidungen schneller machen und effizienter. Doch bleibt es meist bei Absichtserklärungen, wie es genau gehen soll, bleibt noch vage.

Das Jahrzehnt der Investitionen

Deutschland soll weiterhin ein führendes Industrieland sein und dabei auch beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen. Es sind durchaus viele Ideen und Vorschläge im Koalitionsvertrag zu finden: Schlüsseltechnologien wie grüner Wasserstoff, künstliche Intelligenz, Bio- und Quantentechnologie sollen gefördert werden. Konkrete Maßnahmen dazu aber stehen noch nicht fest. Nicht nur hier wird das Wort "wollen" sehr häufig benutzt.

Etwas konkreter wird es bei der Zukunft der Autoindustrie. Bis 2030 sollen 15 Prozent aller Autos voll elektrisch fahren, dazu wird die Förderung von E-Autos ab 2023 abgebaut. Ab 2035 sollen nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden.

Mehr Unternehmer braucht das Land

Der Umbau der deutschen Wirtschaft kann nicht nur vom Staat ausgehen, es braucht auch private Investitionen und Initiativen, so die Koalitionäre. Deshalb versucht auch dieser Koalitionsvertrag, den Gründergeist im Land zu fördern. Oder besser gesagt, ihn nicht zu verhindern: Der Abbau bürokratischer Hürden ist vorgesehen und ein besser Zugang zu Finanzierungen. Zum Beispiel über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die zu einer Innovations- und Investitionsagentur umgebaut wird.

Die Handschrift der SPD

Großen Raum nehmen in diesem Koalitionsvertrag auch die Reformen der Sozialsysteme ein. In einer Kindergrundsicherung sollen alle Leistungen speziell für Kinder zusammengefasst werden. Es wird eine einkommensunabhängige Grundförderung geben und Zuschläge für Kinder, die von Armut bedroht sind. Interessant ist der Zusatz, dass volljährige Jugendliche diese Leistungen direkt ausbezahlt bekommen.

Daneben steht auch ein Herzensanliegen der SPD im Koalitionsvertrag. Mit den sogenannten Hartz IV Reformen hat sich die Partei nie so recht versöhnen können. Das System der Grundsicherung wird deshalb zu einem Bürgergeld umgestaltet. Und es ist nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen. Der Fokus des Bürgergeldes wird vom Fordern auf das Fördern verlagert. Menschen, die Bürgergeld erhalten, sollen künftig vor allem qualifiziert werden. Über eine Erhöhung der Sätze ist im Koalitionsvertrag allerdings nichts zu lesen. Nur dass die Vermögensprüfung in den ersten beiden Jahren ausgesetzt bleibt.

Stabile Renten versprochen

Ebenfalls eine zentrale Forderung der SPD war die Garantie stabiler Renten, bei ebenfalls stabilen Beiträgen zur Rentenversicherung. Das Rentenniveau wird bei 48 Prozent eingefroren, der Beitrag bei maximal 20 Prozent. Interessant ist der Zusatz, dass dieser Beitrag nur für die laufende Legislaturperiode garantiert wird. Allerdings fällt besonders bei diesem heiklen Thema auf, dass es keine konkreten Finanzierungsvorschläge gibt. Eine Erhöhung des Rentenalters wird ausgeschlossen, dafür wurde der Einstieg in eine kapitalgedeckte Säule beschlossen: Aus dem Bundeshaushalt gibt es 10 Millionen Euro, die von einem öffentlich-rechtlich verwalteten Fonds investiert werden. Ein Tropfen auf den heißen Stein, haben viele Experten schon im Vorfeld moniert.

Keine neuen Schulden ab 2023

Der Umbau der Wirtschaft, der Klimaschutz, die Reformen der Sozialsysteme – all das kostet viel Geld, das geben die Parteien durchaus zu. Steuererhöhungen aber werden ausgeschlossen. Die Angaben zur Finanzierung der Pläne sind überaus vage. Vom Abbau von Subventionen ist die Rede, von der Überprüfung aller Ausgaben und der Mobilisierung privater Investitionen, die allerdings auch erst einmal Geld kosten: Denn Superabschreibungen und Investitionsprämien gibt es nicht umsonst, sie belasten durchaus den Haushalt.

Ab 2023 will die neue Regierung auch die Schuldenbremse wieder einhalten. Bis dahin aber sieht sie durchaus Spielraum für zusätzliche Kreditaufnahme, so will sie zum Beispiel einen Nachtragshaushalt für den Klima- und Transformationsfonds vorlegen.