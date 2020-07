Amberger Siemens-Werk bekommt Besucherzentrum

Das Siemens-Vorzeigewerk in Amberg bekommt ein eigenes Besucherzentrum. Am Mittwoch wird Richtfest gefeiert. Der dreistöckige Bau mit einer Gesamtfläche von 5.400 Quadratmetern ist über zwei Tunnel mit den Fertigungshallen verbunden und soll künftig Anlaufstelle für jährlich bis zu 10.000 Besucher sein. Sie können hier einen Eindruck davon bekommen, wie eine digitale Fabrik funktioniert.

Fertigung weitgehend automatisch

Bei Siemens in Amberg werden unter anderem Steuerungen für Industrieanlagen hergestellt. Das Besondere ist dabei, dass die Fertigung quasi vollautomatisch läuft – mit hunderten Bestückungsautomaten, 3D-Druckanlagen oder auch fahrerlosen Transportsystemen. Die Fertigung wird dabei in Echtzeit digital überwacht. Das soll helfen, Fehler zu beseitigen und die Produktion effektiver zu machen.

Laut Siemens ist das Vorzeigewerk in Amberg auch ein Beleg dafür dass Digitalisierung und Automatisierung nicht mit einer Einsparung von Arbeitsplätzen gleichzusetzen sind. Während die Anzahl der Mitarbeiter in dem etwa 30 Jahre alten Elektronikwerk über die Zeit mehr oder weniger gleichgeblieben sei, sei die Produktivität des Werks um das 19-fache angestiegen.

Eröffnung im März 2021

Neben dem Besucherzentrum soll in dem Neubau auch ein Digitallabor unterkommen, in dem Siemens gemeinsam mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden digitale Schlüsseltechnologien testen will. Die Eröffnung des neuen Besucherzentrums im Amberger Siemens-Werk ist für den März kommenden Jahres geplant. Siemens gibt die Baukosten mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag an.