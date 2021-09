06.09.2021, 15:28 Uhr

Amazon verspricht 1.000 neue Arbeitsplätze im Landkreis Hof

Im Frühjahr 2022 will Amazon in Gattendorf im Landkreis Hof sein zweites Logistikzentrum in Bayern eröffnen. In diesem Zusammenhang verspricht der Online-Versandhändler 1.000 neue Arbeitsplätze und faire Löhne.