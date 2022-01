Einstellungsbüro eröffnet: Amazon sucht 1.000 Mitarbeiter in Hof

Der Versandhändler Amazon verstärkt die Suche nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ein großes Logistikzentrum bei Hof. Für die Besetzung der bislang geplanten mehr als 1.000 Stellen in den verschiedensten Bereichen hat der weltgrößte Onlinehändler diese Woche in der Hofer Innenstadt ein eigenes Einstellungsbüro eingerichtet.

Amazon-Logistikzentrum will im Frühjahr Betrieb aufnehmen

Etwa 300 Stellen seien bereits besetzt, sagte Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer auf BR-Anfrage. Die Niederlassung am Hofer Stadtrand soll im "späten Frühjahr" den Betrieb aufnehmen. Es ist nach Graben bei Augsburg das zweite Logistikzentrum des US-Konzerns in Bayern.

OB Döhla: "Enorm wichtig für unsere Wirtschaft"

Die Ansiedlung zeige "einmal mehr die hervorragende Lage unseres Wirtschaftsstandortes", sagte bereits im Herbst der Landrat des Landkreises Hof, Oliver Bär (CSU). Für die Oberbürgermeisterin von Hof, Eva Döhla (SPD), seien die neuen Arbeitsplätze "enorm wichtig" für die Wirtschaft in der Region. Neben einfachen Jobs werde Amazon auch eine Vielzahl an qualifizierten Arbeitsplätzen schaffen.

Shuttlebus zur Einarbeitung von Hof nach Gera

Seit November sind Bewerbungen über die Amazon-Internetseite und die Arbeitsagentur Hof möglich. Für die rund 800 Arbeitsplätze im Versandbereich mit einem Einstiegslohn von 12,60 Euro pro Stunde seien bislang 160 Verträge unterschrieben worden.

Davon hätten 35 Mitarbeitende bereits bei Amazon begonnen und nutzten die Möglichkeit zur Einarbeitung im Logistikzentrum Gera in Thüringen. Amazon habe dafür einen Shuttle-Busverkehr von Hof aus eingerichtet. Außerdem seien von den 200 Arbeitsplätzen für Fachkräfte aus den Bereichen IT, Einkauf, Logistik, Personalwesen und Arbeitssicherheit bereits 130 Stellen besetzt, so der Konzern.

Fast 2.000 Mitarbeiter in 2024 erwartet

Nach der Eröffnung des Logistikzentrums mit rund 43.000 Quadratmeter Lagerfläche am Rande des Hofer Automobilzuliefererparks rechnet der Konzern mit weiteren Stellen: "In der Regel sind es nach zwei Jahren rund 1.900", so Amazon-Sprecher Schwindhammer.

Amazon stoppt Verteilzentrum in Schwarzenbach

Zusätzlich zum neuen Logistikzentrum am Hofer Stadtrand wollte Amazon ursprünglich auch noch ein kleineres Verteilzentrum in Schwarzenbach an der Saale mit etwa 100 Arbeitsplätzen bauen. Nachdem der Schwarzenbacher Stadtrat dazu mit großer Mehrheit den Weg freigemacht hatte, hat sich der Onlinehändler überraschend kurz vor Weihnachten wieder aus diesem Projekt zurückgezogen.

In Oberfranken gibt es diese kleineren Verteilzentren, von denen die Pakete direkt an die Endkunden geliefert werden, inzwischen in Bayreuth und Pommersfelden bei Bamberg. Dort wollten einige Anwohner den Amazon-Bau per Bürgerentscheid stoppen.