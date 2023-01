Amazon streicht mehr als 18.000 Stellen

Der Online-Riese Amazon entlässt nach Angaben von Konzernchef Andy Jassy mehr Beschäftigte als zuvor von Medien berichtet. Der Stellenabbau werde sich nun auf mehr als 18.000 Arbeitsplätze im Rahmen eines zuvor bekannt gegebenen Personalabbaus auswirken. Es handelt sich um den ersten größeren Personalabbau in der Geschichte des 1994 gegründeten US-Konzerns.

Erst Alexa - jetzt zusätzliche Bereiche

Der US-Konzern hatte im November mit der Entlassung von Mitarbeitern begonnen. Die Kündigungswelle betraf zunächst vor allem die defizitäre Gerätesparte rund um "Echo"-Smartlautsprecher und das Sprachassistenzprogramm "Alexa". Ein Insider hatte damals der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber von geplanten 10.000 Stellenstreichungen gesprochen. Jetzt sollen die Entlassungen weitreichender ausfallen und zusätzliche Sparten umfassen.

Laut Jassy wollte das Management dies zunächst vertraulicher an die Betroffenen kommunizieren. Doch dies sei nicht möglich gewesen, da die Pläne geleakt worden seien. Das US-Finanzblatt "Wall Street Journal" hatte unter Berufung auf Insider vorab über eine Streichung von 17.000 Stellen berichtet.

Nicht nur Amazon baut Jobs ab

Im ersten Quartal 2022 waren 1,62 Millionen Menschen für Amazon tätig. Seitdem sank die Mitarbeiterzahl, Ende September betrug sie - ohne Saisonkräfte - noch 1,54 Millionen Beschäftigte weltweit.

Dennoch sind die Entlassungen ein weiterer Beleg für das jähe Ende des Job-Booms in der Tech-Branche. Nachdem die Geschäfte in der Pandemie florierten, machen das von Inflations- und Rezessionssorgen geprägte derzeitige Marktumfeld, aber auch ein Mangel an marktgängigen Innovationen vielen Firmen schwer zu schaffen. Die Reihe der Unternehmen, die Entlassungen ankündigten, wird schon seit Monaten immer länger.

So kam es etwa bei der Facebook- und Instagram-Mutter Meta sowie dem von Tesla-Chef Elon Musk übernommenen Online-Netzwerk Twitter zu regelrechten Job-Kahlschlägen. Zuletzt hatte auch der US-Softwarehersteller Salesforce - einst eine "Börsenkursrakete" - angekündigt, jeden zehnten Mitarbeiter loswerden zu wollen.

Mit Informationen von dpa und Reuters