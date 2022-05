Amazon eröffnet in Hof zweites Logistikzentrum in Bayern

Der Online-Handelskonzern Amazon eröffnet in Hof sein zweites großes Logistikzentrum in Bayern. Im Laufe des Vormittags soll das erste Paket den neuen Standort verlassen. Die Ansiedlung des Online-Riesen hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Region.

1.000 Beschäftigte in Amazon-Logistikzentrum

Das 30 Fußballfelder große Logistikzentrum neben der Autobahn A93, das teilweise auf der Gemarkung von Hofs Nachbargemeinde Gattendorf liegt, ist nach Konzernangaben nach Graben bei Augsburg der zweitgrößte Amazon-Standort in Bayern.

Etwa 1.000 Mitarbeiter hat Amazon in Hof eingestellt. Es sei im Vorfeld der Eröffnung gelungen, alle Stellen zu besetzen, so ein Konzernsprecher. Aber der Online-Riese musste sich dafür auch ganz schön ins Zeug legen: mit einem eigens eröffneten Einstellungsbüro in der Stadt Hof, Handzetteln in den Briefkästen der Region, Werbung auf Plakaten und auf Pizzaschachteln.

Arbeitslosenquote in Region Hof sinkt

Die Arbeitsagentur Bayreuth-Hof meldet für ihren Bezirk aktuell erstmals seit Jahrzehnten mehr offene Stellen als Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt für die Region bei 3,4 Prozent.

Amazon zahlt für ungelernte Arbeitskräfte einen Stundenlohn von 12,60 Euro – und damit mehr als eine Reihe anderer, vergleichbarer Arbeitgeber in der Region. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) erwartet durch die verstärkte Nachfrage nach Arbeitskräften, dass das Lohnniveau in der Region generell steigt.