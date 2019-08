Amazon eröffnet im Herbst Verteilzentrum in Nürnberg

Im Herbst eröffnet Amazon in Nürnberg sein zweites Verteilzentrum in Bayern. Dort sollen rund 90 Arbeitsplätze entstehen, teilte der Online-Händler am Mittwoch mit. In dem Zentrum sollen Amazon-Pakete ankommen, die dort wiederum Lieferpartner abholen und an den Kunden weiter zustellen sollen.

Der umstrittene Arbeitgeber Amazon

Das bisher einzige Verteilzentrum von Amazon in Bayern befindet sich derzeit in München. Bundesweit ist der Konzern vor allem in seiner Rolle als Arbeitgeber nicht unumstritten. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu Streiks. Dabei geht es der Gewerkschaft Verdi vor allem um einen Tarifvertrag und Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter.