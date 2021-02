Am Ende? H&M-Beschäftigte in Nürnberg fürchten um ihre Filiale

Kann die Filiale den Personalabbau überleben?

Wenn Stunden beim Personal abgebaut werden, dann brechen für die verbliebenen Kollegen schwere Zeiten an, fürchtet Rosi Minzels Kollegin Lilli Vidarcovic. "Wir haben schon jetzt keinen Ersatz für die, die auf der Fläche stehen und entfallen." Was das für die Filiale in der Karolinenstraße bedeutet, das mag sich Lilli Vidarcovic gar nicht ausmalen. Möglich, dass das Geschäft in bester Lage in der Nürnberger Innenstadt das nicht überlebt. Dass H&M sich ein Stück aus dem stationären Handel herausziehen möchte, hat die Modekette schon bei der Vorstellung seiner Sparpläne verkündet. Dafür soll der Internethandel gestärkt werden.

Verdi: H&M bedrängt Mitarbeiter, Aufhebungsvertrag zu unterschreiben

Aber auch dafür werden Menschen gebraucht, sagt Jaana Hampel von der Gewerkschaft Verdi. Warum, fragt sie, will H&M Mitarbeiter kündigen? Warum macht das Unternehmen nicht stattdessen Umschulungsangebote? Was die Gewerkschaftssekretärin besonders ärgert: In den vergangenen Tagen und Wochen hat das Unternehmen gezielt Mitarbeiter angerufen und dazu gedrängt, freiwillig einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben – vor allem Mütter und Väter, die auf feste Arbeitszeiten unter der Woche angewiesen sind. Manche seien sogar in der Elternzeit angerufen worden. "Zeitgleich wurde aber mit betriebsbedingten Kündigungen gedroht, also, wenn ihr nicht unterschreibt, müssen wir kündigen" berichtet Hampel.

Modekette will Internethandel ausbauen

Nach Angaben der Gewerkschaftssekretärin gab es bislang keine Gespräche mit dem Betriebsrat von H&M. Das Unternehmen begründet den bundesweiten Stellenabbau damit, dass sich das Unternehmen aus dem lokalen Einzelhandel teilweise zurückziehen und stärker auf den Handel im Internet konzentrieren will. Diesen Schritt kann Jaana Hampel durchaus nachvollziehen, mahnt die Modekette aber, dies nicht ohne die Beschäftigten zu tun.

"Ich kann mich nicht der Beschäftigten entledigen, für die ich die Verantwortung hab und zugleich die Digitalisierung ausbauen. Es geht darum, klug drauf zu schauen, kann ich umschulen, kann ich andere Dinge machen mit den Leuten, die ich habe." Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin

Deshalb habe Verdi H&M auch angeboten, einen Digitalisierungstarifvertrag auszuarbeiten, um den Wandel des Unternehmens zusammen mit den Beschäftigten zu gestalten. Eine Reaktion auf das Angebot gab es bislang allerdings nicht.

Nur in der Filiale Karolinenstraße sollen Stellen wegfallen

Insgesamt gibt es Nürnberg vier H&M-Filialen. Die drei anderen Filialen im Frankencenter, im Mercado und in der Breiten Gasse sind vom Stellenabbau nach bisherigen Erkenntnissen der Gewerkschaft Verdi nicht betroffen.

Proteste auch in der Textil- und Bekleidungsindustrie in Bayern

Auch die Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie in Bayern werden demnächst, so wie die H&M-Mitarbeiter in Nürnberg, coronakonform protestieren. Die IG Metall hat nach drei ergebnislosen Tarifverhandlungen zu Warnstreiks und Aktionen aufgerufen. Regionale Schwerpunkte liegen in Oberbayern, Oberfranken und in der Oberpfalz. Beteiligen werden sich Beschäftigte von Automobilzulieferern und Bekleidungsherstellern. Die IG Metall fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um vier Prozent für zwölf Monate sowie Verbesserungen bei der Altersteilzeit.