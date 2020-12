Am Bayernhafen werden wegen Corona weniger Güter umgeschlagen

Wegen Corona hat der Bayernhafen weniger Güter umgeschlagen. Wie das Beteiligungsunternehmen des Freistaats mitteilt, erreichte der Güterumschlag an den sechs Hafen-Standorten von Januar bis Oktober 2020 aber immerhin mehr als 90 Prozent des Volumens des Vorjahreszeitraums. Im Gesamtjahr 2019 wurden über die sechs Bayernhafen-Standorte Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau insgesamt 9,3 Millionen Tonnen Güter über Schiff und Bahn umgeschlagen, teilt das Unternehmen weiter mit. Das waren 5,3 Prozent mehr als 2018. Genaue Zahlen für das aktuelle Jahr will die Bayernhafen GmbH Anfang 2021 mitteilen.

Geringerer Güterumschlag bremst Investitionen nicht aus

Auch in diesen Zeiten habe man zudem "zukunftsweisende Projekte realisiert", sagte Bayernhafen-Geschäftsführer Joachim Zimmermann. Neu hinzugekommen seien in diesem Jahr weitere grenzüberschreitende Zugverbindungen: Seit Oktober ist Aschaffenburg mit Novara in Norditalien verbunden. Mit dem Seehafen Triest gibt es seit November eine Direktverbindung von Nürnberg aus. Damit habe man das hohe Investitionsniveau auch im Pandemie-Jahr 2020 an allen Standorten fortgesetzt, so Zimmermann.

Unternehmen in den Häfen investitionsfreudig

Auch die in den Häfen ansässigen Unternehmen hätten zum Teil große Investitionen getätigt. Namentlich nannte Zimmermann die Horst Pöppel Spedition, die in Regensburg im März ein großes Warehouse mit Gleisanschluss in Betrieb genommen habe. Per Bahn kommen dort Food- und Non-Food-Produkte aus Italien, wie zum Beispiel Wein, an. Von Regensburg aus werden diese in die Distributionszentren des Lebensmittel-Einzelhandels verteilt. Die Bayernhafen GmbH & Co. KG betreibt die Häfen in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau.