Altmühltaler Mineralbrunnen muss Mitarbeiter entlassen

Grund Für die Schließung des Werks im brandenburgischen Baruth ist eine gescheiterte Auftragsverlängerung mit Edeka-Netto, bestätigt der Altmühltaler-Geschäftsführer Alexander Pascher auf Anfrage des BR. "Im Rahmen der diesjährigen Verhandlungen, vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, konnten sich beide Parteien nicht einigen", so Pascher. Der Standort in Baruth sei von der Mengenreduktion extrem stark betroffen. Lediglich der Bereich der Flaschenherstellung werde weiter betrieben.

20 Mitarbeiter in Treuchtlingen verlieren ihre Jobs

Der geplatzte Auftrag hat auch Auswirkungen auf den Traditionsstandort in Treuchtlingen. Dort falle die Mengenreduktion aber am geringsten aus, erklärt der Altmühltaler-Geschäftsführer. Es müssten Arbeitsplätze in Produktion, Logistik und Zentralverwaltung angepasst werden. "Insgesamt sind 20 Mitarbeiter betroffen", sagt Alexander Pascher. Im Werk in Baruth verlieren rund 300 Mitarbeiter ihre Arbeit. Sie haben ihre Kündigung bereits erhalten.

Riesiges Hochregallager gebaut

Erst vor einigen Jahren hat Altmühltaler in Treuchtlingen ein riesiges Hochregallager gebaut. Dort können Tausende Flaschen mit Wasser und Erfrischungsgetränken gelagert werden. Das Unternehmen gehört mit seinen nun drei verbleibenden Standorten in Deutschland nach eigenen Angaben zu den Top 3-Getränkeherstellern, die Discounter mit eigenen Handelsmarken beliefern. In Treuchtlingen gehört Altmühltaler zu den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern. Die Firma ist seit mehr als 100 Jahren in Treuchtlingen ansässig.