Altmaiers Industriestrategie 2030: Kosten sollen sinken

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier präsentierte sich am Vormittag in Berlin in Geberlaune:

"Ich wollte ihnen rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtszeit eine kleine Aufmerksamkeit abliefern.“ Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister

Altmaier stellte seine überarbeitete Industriestrategie 2030 vor, deren erste Fassung im Februar ziemlich viel Kritik ausgelöst hatte.

Industriestrategie bietet kaum Überraschendes

Allerdings bot die Neufassung kaum Überraschungen - dafür aber viele bekannte Forderungen des Ministers: etwa die Unternehmenssteuern und die Stromkosten zu senken und den Solidaritätsbeitrag ganz abzuschaffen. Um die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb zu stärken, müssten zudem die Sozialversicherungsbeiträge gedeckelt werden.

"Wir haben seit rund 20 Jahren keine große Unternehmenssteuerreform gehabt. Wir haben beim Soli ein Ergebnis, das viele Hoffnungen unerfüllt und unbeantwortet lässt.“ Peter Altmaier

Die Sozialversicherungsabgaben hätten eine Größenordnung von 39,9 Prozent erreicht, so Altmaier. Es brauche deshalb dringend eine Strategie, wie ein Anstieg über die 40 Prozent Marke vermieden werden könne.

Schlüsselbranchen sollen besser vor Übernahmen geschützt werden

Ein weiterer Schwerpunkt der Strategie: Schlüsseltechnologien besser vor feindlichen Übernahmen aus dem Ausland schützen. Der Staat soll sich dafür notfalls auch befristet an Unternehmen beteiligen. Dabei geht es um sensible und hochrelevante Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Quantentechnologie.

"Wir wollen keinen Protektionismus, wir wollen keine Belastungen für die Wirtschaft. Aber wir wollen dafür sorgen, dass kein Ausverkauf stattfindet.“ Peter Altmaier

Altmaier entschärft seine erste Fassung

Einiges aus seinen Eckpunkten für die Industriestrategie hat Altmaier fallenlassen oder entschärft. Ein zentraler Punkt der ersten Fassung im Februar: nationale Champions fördern. Namentlich nannte er im Februar unter anderem Siemens, ThyssenKrupp und die Deutsche Bank. Keine ganz so gute Idee, wie der Minister nun eingesteht.

"Ich hatte in meinem ersten Entwurf gesagt, das ist ein Aufschlag. Und ich habe um Kritik gebeten, auch um Vorschläge und um Änderungswünsche. Das hat sich in einem reichen Maße erfüllt.“ Peter Altmaier

Wirtschaft reagiert positiv auf Neufassung der Industriestrategie

Deutlich wohlwollender nun die Reaktionen von Industrie und Wirtschaft auf die finale Strategie. Der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI und der Deutsche Industrie und Handelskammertag loben, dass der Mittelstand jetzt mehr Gewicht bekommt. Sie mahnen aber auch, dass es jetzt höchste Zeit werde, die Pläne in konkrete Politik umzuwandeln.

FDP: "keine Substanz dazugewonnen“

Der Kommentar von FDP-Mann Michael Theurer fällt allerdings wesentlich schärfer aus.

"Zunächst mal können wir feststellen, dass die Industriestrategie, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier vorgelegt hat, an Seitenzahl zugewonnen hat, allerdings nicht an inhaltlicher Substanz.“ Michael Theurer, FDP

Union kündigt Unterstützung für neue Industriestrategie an

Aus der Unionsfraktion kommt dagegen Rückendeckung. Altmaier zeige in seiner Strategie auf, welche Reformen der Wirtschaftsstandort Deutschland dringend brauche. Bei der Umsetzung werde man ihn mit ganzer Kraft unterstützen.