Altersarmut deutschlandweit besonders in Bayern eine Gefahr

Für Renterin Christine Krögler muss zum Mittagessen oft ein kleiner Salat reichen. "Mehr kann ich mir von meiner Rente nicht leisten", sagt sie. 830 Euro hat die 67-jährige Witwe pro Monat zur Verfügung, da ist jeder Euro wichtig.

Jeder fünfte Mensch in Bayern ist bedroht

Wie ihr geht es vielen Menschen in Bayern, und ihre Zahl wird voraussichtlich steigen. 22 Prozent aller 65-Jährigen in Bayern sind von Altersarmut bedroht, sagt das Statistische Bundesamt. Jede fünfte Person, ein trauriger Rekord in Deutschland. Die Ursache dafür sei häufig im vorherigen Berufsleben zu suchen, sagt Ulrike Mascher, die Vorsitzende des Sozialverbands VdK Bayern. Gerade in der in Bayern so wichtigen Tourismusbranche seien die Gehälter sehr niedrig, in der Gastronomie beispielsweise auch.

Hinzu kommt, dass viele in dieser Branche nur in Teilzeit arbeiten und das wirke sich natürlich sehr negativ auf die spätere Rente aus, erklärt Ulrike Mascher. Im Jahr 2018 bekamen bayerische Rentnerinnen und Rentner durchschnittlich 895 Euro ausgezahlt, das sind rund 20 Euro weniger als im gesamtdeutschen Durchschnitt.