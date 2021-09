Alternativer Antrieb: Aiwanger fördert Methanolbrennstoffzelle

Technische Hochschule Ingolstadt unterstützt

Ähnlich sieht es auch Professor Thomas Binder von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Der Maschinenbauingenieur wird die Weiterentwicklung der Methanolbrennstoffzelle wissenschaftlich begleiten. Insbesondere will er untersuchen, wie der Antrieb bei extremer Kälte oder Hitze funktioniert. Die bisherigen Testfahrten waren für Binder vielversprechend.

"Wir haben die Batterie eigentlich nie leerfahren können, weil die Brennstoffzelle permanent so viel Energie nachlädt, dass die Batterie letztendlich nie leer wird. Also ein absolut praxistaugliches Konzept, für den Innenstadtbereich, das noch dazu den Vorteil hat, keine teure Ladeinfrastruktur zu benötigen." Noch sei die Methanolbrennstoffzelle sehr teuer, sagt Binder, das könne sich aber schnell ändern, wenn sie in Serie produziert wird.

Nutzfahrzeuge könnten besonders profitieren

Große Chancen sieht der Hochschulprofessor wie Gumpert auch im Nutzfahrzeugbereich. Anders als bei den PKW haben sich die Hersteller bei Transportern und schweren LKW noch längst nicht so eindeutig auf den batterieelektrischen Antrieb festgelegt.

Warum das so ist, zeigt ein Nutzfahrzeug mit 6 Meter Länge und einer Tonne Nutzlast, in das Roland Gumpert vor kurzem eine Methanolbrennstoffzelle eingebaut hat. Und damit bis zu 1.000 Kilometer Reichweite hat. Vor der Umrüstung kam der Lieferwagen mit seiner Batterie höchstens 150 Kilometer weit. Ist also nur im städtischen Lieferverkehr einsetzbar, nicht aber beim Transport über weite Strecken.

Produktion von Kleinserie eines Supersportwagens

Der Ingolstädter Ingenieur Gumpert, der viele Jahrzehnte erfolgreich für Audi gearbeitet hat, weiß natürlich um die mangelnde Wirtschaftlichkeit batterieelektrischer Nutzfahrzeuge. Und will sich in den kommenden Monaten auf diesen Bereich konzentrieren. Daneben will er eine erste Kleinserie des Supersportwagens "Nathalie" produzieren.

Für das 400.000 Euro teure Auto, das dank der Methanolbrennstoffzelle eine elektrische Reichweite von 800 Kilometern schafft, hat er bereits einige Vorbestellungen. Bereits im kommenden Jahr will er die ersten Modelle ausliefern. "Eigentlich ist die Nathalie ein Auto, das kein Mensch braucht. Aber für unsere kleine Firma ohne Marketingabteilung verschafft es Aufmerksamkeit für unser Antriebskonzept."

Sportwagen als Herzensprojekt für Gumpert

Und irgendwie ist für den inzwischen 76-jährigen Ingenieur der nach seiner Tochter benannte Supersportwagen auch eine Herzensangelegenheit. Schließlich war Gumpert in jungen Jahren Chef von Audi Sport. Und damit verantwortlich für die großen Rallye-Erfolge, die Hannu Mikkola, Michèle Mouton, Stig Blomqvist und Walter Röhrl für den Ingolstädter Autobauer in den Achtzigern einfuhren.

Der 400.000 Euro teure Sportwagen vom Typ Nathalie fährt mit einer Methanolbrennstoffzelle. Genauso wie der umgerüstete alte E-Smart und der umgebaute E-Transporter mit einer Tonne Nutzlast. Alle haben einen Elektromotor, aber eine vergleichsweise kleine Batterie. Ein Ladekabel brauchen sie nicht.

Methanol-Tankfüllung reicht für 1.000 Kilometer

Der Ingolstädter Ingenieur Roland Gumpert sieht in seinem Antriebskonzept noch weitere Vorteile. Er muss keinen Wasserstoff tanken. Das Methanol kommt so unkompliziert ins Auto wie Benzin. Mit einer Füllung schaffen die Prototypen bis zu 1.000 Kilometer Reichweite.

Argumente, die Wirtschaftsminister Aiwanger beeindruckt haben haben. Sein Ministerium fördert Gumperts Firma und den Automobilentwickler Ideenion aus Gaimersheim mit rund 1,5 Millionen Euro.

Antrieb sehr teuer, könnte aber in Serienproduktion billiger werden

"Methanol ist sehr einfach zu betanken, man kann die bisherige Tankstelleninfrastruktur dazu nutzen. Und trotzdem ist Methanol, wenn es grün erzeugt ist, im Prinzip grüner Wasserstoff, völlig klimakorrekt", sagt Professor Binder von der TU Ingolstadt.

Noch ist der Antrieb sehr teuer. In Serie produziert könnte er aber deutlich billiger werden.

