Alte Solaranlagen: Stadtwerke unterstützen Betreiber

Nach 20 Jahren fallen Solaranlagen aus der Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Wer den Strom weiter ins Stromnetz eingespeist, bekommt nur noch etwa zwei Cent pro Kilowattstunde. Es geht um tausende, bald zehntausende, noch funktionsfähige Solaranlagen, die deshalb vom Aus bedroht sind.

"Zwei Cent pro Kilowattstunde rentiert sich nicht"

Der Betrieb rechne sich nicht mehr, sagt Jörg Sutter, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. "Wenn ich nur zwei Cent für die Kilowattstunde Strom bekomme und ich bezahl viel mehr Geld pro Jahr für Zählerkosten, für Versicherung usw., dann macht es ja keinen Sinn, die Anlage weiterzubetreiben.

Einzelne Stadtwerke zahlen mehr

Einige Stadtwerke, auch in Bayern, haben deshalb Programme entwickelt, den Eigentümern dieser meist kleinen Solaranlagen mehr für den Strom zu bezahlen, als es der Netzbetreiber müsste. Derzeit sind es nur Einzelne. Doch es werden mehr, berichtet Sutter.

Vilsbiburg gehört zu den Vorreitern

Zum Beispiel Vilsbiburg. Dort bietet der Netzbetreiber laut Sutter einen Vergütungssatz von vier Cent pro Kilowattstunde – doppelt so viel wie der gesetzlich garantierte Betrag, um diese Ü20-Anlagen weiter am Netz zu behalten.

Unterstützung auch gut fürs Image

Dabei gehe es eben um ein Zeichen, aber auch um Marketing, so Sutter. Schon in diesem Jahr sind allein in Bayern über 5.000 Photovoltaikanlagen aus der Förderung gefallen. Im kommenden Jahr werden es noch mehr werden.