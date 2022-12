Alte Smartphones: Wertvoller Schrott

Deutschlandweit liegen etwa 300 Millionen alte Handys, Laptops und Tablets ungenutzt in der Schublade. Das hat eine Studie des IT-Branchenverbands Bitkom ergeben. Da gehören sie aber nicht hin: Viel besser aufgehoben sind alte Smartphones etwa bei Reparaturläden wie dem von Zia Khodja am Münchner Hauptbahnhof. Khodja kramt eine Plastikkiste hervor, voll mit Smartphone-Einzelteilen. Der Gesamtschätzwert liegt laut Khodja bei 1.000 bis 1.500 Euro.

Verbraucher verkaufen alte Smartphones - alle profitieren

Von solchen Schrottkisten hat Zia Khodja noch sechs auf Lager. Sie stammen von alten Smartphones, die Verbraucher bei ihm im Laden für ein paar Euro verkaufen. Die Einzelteile wie eingebaute Kameras oder Ladebuchsen kommen dann in die Ersatzteilkisten.

Dadurch profitieren alle: "Bevor ich bei dem Lieferanten bestelle und jeden Tag für so ein Ersatzteil eine ganze Packung mit mehr Plastikmüll habe, kaufe ich das von den Leuten an und lege das zur Seite", sagt Khodja. "Irgendwann kommt ein Kunde, der das braucht. Und dann muss ich nicht drei Tage warten, die Umwelt verschmutzen und am Ende auch für den Mehraufwand noch mal weniger Einnahmen erzielen."

Reparaturen steuerlich fördern? "Andere Länder sind viel weiter"

Durch solche Modelle verkürzt sich auch die Reparaturzeit. Smartphones sind heutzutage meistens in einer halben Stunde repariert. Die Reparatur lohnt sich häufig: Selbst ältere Smartphone-Modelle sind im restaurierten Zustand wieder mehrere Hundert Euro wert.

Damit solche Reparaturen auch erschwinglicher werden, empfiehlt der Branchendienst Bitkom eine Mehrwertsteuersenkung auf Reparaturen. Das würde die Nutzungsdauer von Geräten wie Smartphones, Laptops und Tablets insgesamt verlängern. Auch Reparateur Khodja klagt über fehlende Maßnahmen: "Andere Länder sind da viel weiter." Tatsächlich hat etwa Nachbarland Frankreich die Mehrwertsteuer auf Reparaturleistungen halbiert.

Edelmetalle pro Smartphone etwa einen Euro wert

Aber selbst wenn eine Reparatur nicht mehr in Frage kommt, lohnt sich ein Blick ins Gehäuse der Smartphones: "Darin stecken nämlich 55 Metalle, darunter viele Edelmetalle wie Gold und Palladium", sagt Maiken Winter von der Verbraucherzentrale Bayern. "Insgesamt sind die pro Handy einen Euro wert."

Deswegen nimmt auch der Wertstoffhof Smartphones an - oder das Elektronikfachgeschäft. Die leiten die Smartphones in sogenannte Erstbehandlungsanlagen weiter, von wo aus die getrennten Bestandteile in Kupferhütten geschickt werden. Damit diese Wertschöpfung noch funktioniert, rät Verbraucherschützerin Maiken Winter, die Elektrogeräte auf keinen Fall in den Hausmüll zu werfen.

Smartphones auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Vor dem Abgeben bei Fachgeschäften sollten zudem die Smartphones auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um Datenklau zu verhindern. Die daraus entstehenden Second-Hand-Smartphones finden immer mehr Abnehmer: Der Bitkom-Studie zufolge interessiert sich die Hälfte der Deutschen für wiederaufbereitete Smartphones.