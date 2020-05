06.05.2020, 14:01 Uhr

Allianz zahlt in Bayern für Coronaschäden

Europas größter Versicherer Allianz will ungeachtet politischen Drucks nicht für ungedeckte Schäden in der Corona-Epidemie aufkommen - beteiligt sich aber in Bayern an Zahlungen für pleitebedrohte Gastwirte und Hoteliers.