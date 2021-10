Allianz: Weltweites Geldvermögen auf Rekordniveau

Zum zwölften Mal hat die Allianz ihren weltweiten Vermögensreport präsentiert, in dem die privaten Geldvermögen und die Verschuldung in fast 60 Ländern erfasst werden. Der Bericht zeigt: Das Geldvermögen ist deutlich gestiegen, weil in der Corona-Krise weniger konsumiert wurde und die Menschen quasi zum Sparen gezwungen wurden.

Dabei unterscheidet die Studie zwischen einem Brutto- und einem Nettowert. Das ist wichtig: Brutto, also inklusive der Schulden, kletterte das Geldvermögen der privaten Haushalte auf die Rekordsumme von 200 Billionen Euro. Das sind 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Netto stieg das Geldvermögen weltweit auf gut 153 Billionen Euro.

Geldvermögen: Deutschland nur auf Rang 18

Die USA und die Schweiz liegen unangefochten auf den vordersten Plätzen. Dahinter folgen Dänemark, Niederlande und Schweden, gefolgt von Singapur und Taiwan. Deutschland kommt dagegen mit durchschnittlich 61.760 Euro netto, also ohne Schulden, nur auf Rang 18. Allerdings erfasst die Allianz-Studie grundsätzlich kein Immobilieneigentum, was die Aussagekraft relativiert.

Deutschland konnte sich im vergangenen Jahr zumindest noch um einen Rang verbessern. Dagegen mussten einige Länder herbe Rückschläge im Ranking verkraften - darunter Italien, Frankreich, Belgien und Großbritannien.

Rückschlag für Schwellenländer

Für viele aufstrebende Schwellenländer sind die Allianz-Experten wenig optimistisch. Corona hat wichtige Lieferketten zerstört, Bildungschancen zunichtegemacht und viele Arbeitsplätze gekostet. Staatliche Hilfen verhinderten Schlimmeres. Doch die Finanzhilfen werden auslaufen. Und viele Schwellenländer werden sich in einer Welt wiederfinden, die die Ungleichheit verstärkt, heißt es in der Studie. "Sehr wahrscheinlich wird Covid-19 das Wirtschaftswachstum dieser Länder deutlich länger belasten als das der Industrieländer."

Und die eigentliche Herausforderung beginne danach. Angesichts der dauerhaften Veränderungen in Politik, Technik und Lebensstil werden sich diese ärmeren Länder in einer Welt wiederfinden, die es ihnen zunehmend schwerer macht, ihre komparativen Vorteile in bewährter Weise auszuspielen, so die Prognose des Allianz-Report. "Das allmähliche Schließen der Wohlstandslücke – die bestimmende Entwicklung der letzten Jahrzehnte – ist kein Selbstläufer mehr."

Arm und Reich: Ungleichheit nimmt zu

Aber auch innerhalb der Staaten dürfte sich die Ungleichheit wieder verstärken. Das liegt auch daran, dass vor allem Vermögende ihr Sparverhalten in der Krise drastisch verändert haben. Dies ist in Deutschland besonders deutlich zu sehen. Die Deutschen kauften verstärkt Wertpapiere wie Aktien und Fonds, und sie verschmähten Versicherungen und Pensionsfonds. Damit profitierten die einstigen "Aktienmuffel" besonders vom Börsenboom.

Weltweit floss sehr viel Geld in traditionelle Bankeinlagen, das war auch bei uns in Deutschland der Fall. Solche Einlagen bringen jedoch keine Zinsen mehr, womöglich erheben die Banken sogar "Strafzinsen" bzw. Verwahrentgelte. Die folgende Berechnung der Allianz sollte deshalb zu denken geben: Wegen der steigenden Inflation verlieren die Sparerinnen und Sparer hierzulande sieben Milliarden Euro pro Monat. Das Geld ist zwar immer noch da, aber es verliert stetig an Kaufkraft.