Allianz sieht Vermögen weltweit schrumpfen

Selten war der Allianz Global Wealth Report so pessimistisch. Nach drei fetten Jahren, in denen sich viele Vermögen glatt verdoppelt haben, soll es 2022 im Schnitt um zwei Prozent bergab gehen mit dem Reichtum.

2021 habe noch einmal ein "letztes Hurra" gebracht mit einem Zuwachs des globalen Geldvermögens um 10,4 Prozent auf umgerechnet rund 233 Billionen Euro. Das meiste davon ist in Wirklichkeit in Dollar, weil Nordamerika immer noch die Region der Reichen schlechthin ist. China holt auf, allerdings auch bei der privaten Verschuldung.

Die Allianz rechnet Bankeinlagen, Geldanlagen in Wertpapieren wie Aktien und Versicherungsprodukte dabei zusammen und zieht Schulden wie für privat genutztes Eigentum davon ab. Die Deutschen seien in diesem Zusammenhang keine "Anlage-Muffel" mehr und investierten im letzten Jahr 135 Milliarden Euro in Wertpapiere, dafür aber umso weniger in Versicherungen. Die waren in der Zinsflaute nicht mehr so attraktiv. Den größten Teil ihrer Geldschätze hatten die Bundesbürger trotz Strafzins nach wie vor als Einlagen auf ihren Bankkonten verwahrt.

Deutsche Sparer meiden nach wie vor die Börse

Nach Einschätzung der Allianz sind deutsche Sparer nach wie vor keine besonders aktiven Anleger, die sich selbst etwa um ihre Wertpapiergeschäfte kümmern. Lediglich 16 Prozent der Bundesbürger beschäftigten sich mit Aktien und anderen Geldanlagen. Das sei im internationalen Vergleich immer noch wenig und betreffe auch die jüngere Generation. Der Anteil der Menschen, die ihre Vermögensbildung mit Versicherungen betreibt (was in Deutschland früher sehr verbreitet war) ist der Allianz zufolge von einem Viertel auf 17 Prozent gesunken. Das sei aber auch verständlich wegen der gesunkenen Verzinsung dieser Produkte.

Versicherungen vorerst weiter in der Defensive bei Verzinsung

Aktuell seien die Renditen am Kapitalmarkt wegen der abrupten Zinswende der EZB stark gestiegen, so dass es hier sogar zur Verwerfungen komme. Die Versicherer seien noch dabei, ihre Produkte den höheren Zinsen anzupassen. Bei einigen Bankprodukten wie Tagesgeld, Festgeld oder Sparbriefen sei das schneller der Fall. Eine Folge davon könnte sein, dass Anleger Versicherungen weiter meiden zugunsten von Bankeinlagen, für die es ja nun keinen Strafzins mehr gibt. Mittel- bis langfristig erwartet die Allianz aber, dass die Vermögensbildung über Versicherungen deutlich attraktiver wird, auch wenn die Zeiten von garantierten Zinsen vorbei sind, an die sich die Kunden der Kapitallebensversicherung jahrzehntelang gewöhnt hatten.