Allianz: Rekordgewinn trotz teurer Schäden und Milliardenklage

Die Allianz steuert trotz eines schadensreichen zweiten Quartals zumindest einen operativen Jahres-Rekordgewinn in Höhe von zwölf bis 13 Milliarden Euro an. Wie viel am Jahresende der Versicherer netto verdient, scheint aber noch nicht abschätzbar zu sein. Dazu kommen noch die Hochwasserschäden, die zuletzt Tief "Bernd" verursacht hat, sowie massive Probleme mit amerikanischen Hedgefonds.

Tief "Bernd" kostet Allianz 400 Millionen Euro

Es wird ein außergewöhnliches Schadensjahr für die Allianz. Den Wert der Schäden, die das Tief "Bernd" vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hinterlassen hat, und von der Allianz beglichen werden muss, beziffert der Versicherer auf rund 900 Millionen Euro. Da aber etwa 500 Millionen Euro davon von Rückversicherungen übernommen werden, muss die Münchner Allianz "nur" den Rest von 400 Millionen Euro übernehmen.

Über 200 Mitarbeiter seien im Katastrophengebiet unterwegs, um zerstörte Gebäude und Autos zu erfassen und zu bewerten, sagte Konzernchef Oliver Bäte bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Dazu kommen noch Schäden in Höhe von 600 Millionen, die verschiedene Hagelstürme im zweiten Quartal verursacht haben.

Trotzdem legte die Allianz im zweiten Quartal einen Gewinnsprung hin, auch weil die Belastungen der Corona-Pandemie wegfielen. Von April bis Juni erwirtschaftete der Versicherer ein operatives Ergebnis von 3,3 Milliarden Euro, das um knapp ein Drittel höher ausfiel als im Vorjahr.

Elementarschadenversicherung mit Staatsbeteiligung denkbar

Damit mehr Menschen gegen die finanziellen Auswirkungen solcher Katastrophen geschützt werden können, kann sich der Branchenführer jetzt eine Elementarschadenversicherung mit deutscher Staatsbeteiligung vorstellen, heißt es. Eine Pflichtversicherung einzuführen, sei aber sicher nicht die richtige Antwort, so Finanzvorstand Giulio Terzariol. Damit ginge der Anreiz verloren, als Eigentümer sein Haus etwa vor Überschwemmungen zu schützen.

Die Allianz werde mit anderen Versicherern, dem Branchenverband GDV und auch der Bundesregierung über Lösungen sprechen, sagte Terzariol. Das Muster könnten die Systeme in der Schweiz und in Großbritannien sein. In der Schweiz gibt es in den meisten Kantonen eine Pflichtversicherung gegen Feuer- und Elementarschäden, die von einem öffentlich-rechtlichen Monopolversicherer angeboten wird. In Großbritannien decken Versicherer das Hochwasser-Risiko in gefährdeten Gebieten über "Flood Re" ab. Der Staat greift ihnen aber bei besonders teuren Überschwemmungen unter die Arme.

Allianz-Hedgefonds könnten Milliardenverlust verursachen

Hoch emotional wurde Bäte beim Thema Hedgefonds, die eine Allianztochter aufgelegt hat. Hier kommen möglicherweise Verluste in Milliardenhöhe auf den Münchner Konzern zu, weil diese Fonds während der Corona-Krise unter massiven Druck gerieten - zu Lasten amerikanischer Pensionsfonds. Bäte spricht von einer "schrecklichen Woche". Die Geschehnisse hätten aber nichts mit dem "Ethos" der Allianz zu tun, die den Ruf habe, ein integrer Konzern zu sein, der für seine Kunden arbeite.

"Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir Rückstellungen bilden", sagte Bäte. Wie viel Geld die Allianz dafür einplant, sagte der Manager nicht. Doch rechnet das Unternehmen mit "potenziell negativen Auswirkungen" auf den Jahresüberschuss, wie Finanzvorstand Giulio Terzariol sagte. "Dieser Event wird Spuren hinterlassen, aber die Allianz nicht von ihrem erfolgreichen Weg abbringen", betonte Bäte.

US-Geldanleger verklagen die Allianz auf Schadenersatz

In den USA haben mehrere Investoren den Münchner Konzern wegen Verlusten verklagt, für die sie die Allianz-Vermögensverwaltung AGI verantwortlich machen. Am Wochenende hatte das Unternehmen bekannt gemacht, dass sich das US-Justizministerium in die Untersuchung eingeschaltet hat.

Zu den Klägern gehören nach US-Medienberichten unter anderem die New Yorker Metro, der Lehrer-Pensionsfonds im Bundesstaat Arkansas und die Gewerkschaft Teamsters. Die Vorwürfe laufen darauf hinaus, dass die Fondsmanager die eigenen Richtlinien nicht eingehalten und nicht angemessen auf die Marktentwicklung in der frühen Phase der Corona-Pandemie reagiert hätten. Das soll dann wiederum die hohen Verluste der Investoren verursacht haben.

Dividende soll nicht sinken – Rekordgewinn erwartet

Den Aktionären stellte der Allianz-Chef in Aussicht, dass die Dividende zumindest nicht gekürzt werden soll: "Das Minimum ist immer die letzte Dividende." Denn operativ laufen die Geschäfte beim Münchner Versicherer gut. Doch ob und wie sich die massiven juristischen Probleme auf den Nettogewinn auswirken, sei derzeit nicht abschätzbar. Bäte beteuert aber, dass der Versicherer alle Belastungen stemmen könne.

Europas größter Versicherungskonzern peilt im laufenden Jahr trotzdem einen Rekordgewinn an: Das operative Ergebnis werde voraussichtlich zwischen zwölf und 13 Milliarden Euro liegen und damit in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. Der bisherige Bestwert von 11,9 Milliarden Euro stammt aus dem Jahr 2019 - im Corona-Jahr 2020 war der operative Gewinn auf 10,8 Milliarden zurückgegangen.