Trotz Hochwasser und Corona: Allianz rechnet mit hohem Gewinn

Mit 400 Millionen Euro beziffert die Allianz die Schäden, die das Tief "Bernd" im Sommer in Europa, vor allem in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, hinterlassen hat und die von ihr bezahlt werden müssen. Insgesamt liegen die Schäden bei rund einer Milliarde, aber 600 Millionen werden von den Rückversicherungen getragen. So ist es möglich, dass die Allianz mit einem operativen Gewinn von 3,2 Milliarden Euro das historisch beste Ergebnis für ein 3. Quartal erzielen konnte.

Allianz steuert auf Rekordergebnis zu

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet, erwartet sie einen Rekordgewinn von 13 Milliarden Euro und eine deutliche Steigerung des Umsatzes. Damit würde das Ergebnis am oberen Ende der Spanne liegen, die sich der Münchner Versicherungsriese vorgenommen hatte. Der bisherige Rekordwert wurde 2019 erreicht, mit 11,9 Milliarden Euro. Die schweren Belastungen durch Corona und Naturkatastrophen, so Finanzvorstand Giulio Terzariol, seien glänzend gemeistert worden. Die Sparte Vermögensverwaltung, bei der die jahrelangen Probleme der US-Fondsgesellschaft Pimco, der Vergangenheit angehören, steuert sehr gute Zahlen zum Gesamterfolg bei.

Milliardenschwere Klagen drohen weiterhin Geschäft zu belasten

Allerdings droht ein Problem, das den Unternehmenserfolg belasten könnte. In den USA wurde der Versicherer von großen Investoren auf sechs Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt. Sie hatten in Spezialfonds der Vermögensverwaltungstochter AGI investiert, die wegen der Börsenturbulenzen im vergangenen Jahr massiv in Schieflage geraten waren. Terzariol deutete an, dass sich der Versicherer mit den Investoren möglichst schnell einigen will. Das sei erste Priorität. Man wolle diese Unsicherheit schnell hinter sich lassen. Möglicherweise ließen sich die Belastungen schon zum Jahresende abschätzen.