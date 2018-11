Allianz präsentiert neue Zukunftsstrategie

Nach der Reform ist vor der Reform – zum Jahresende läuft Bätes erstes Reformprogramm, die sogenannte Renewal Agenda aus. Die in dieser Agenda festgelegte durchgängige Digitalisierung findet in der dreijährigen Strategie, die heute vorgestellt wird, ihre logische Fortsetzung. Bäte will zum Beispiel Versicherungsprodukte radikal vereinfachen.

Bei den Kfz-Tarifen ist das schon der Fall: Hier werden jetzt Unfälle mit allen Tieren versichert, und nicht mehr wie früher einzeln aufgezählt mit Rehen, Rindern und Schafen. Auch in der Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung sollen fast 90 Prozent der Produkte standardisiert werden.

Amazon, Google und Apple als Vorbild

Bäte, der Reformer, orientiert sich mit seinen Plänen und Vorhaben an den US-Giganten Amazon, Google und Apple, die in aller Regel Bestwerte bei der Kundenzufriedenheit erreichen. Ein Ziel, das auch Bäte verfolgt. Rückenwind hat er. Obwohl er in der Belegschaft nicht ganz unumstritten ist, wurde sein Vorstandsvertrag erst vor wenigen Tagen bis 2024 verlängert.