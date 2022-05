Allianz muss 5,6 Milliarden Euro Verlust verkraften

Vergangene Woche hat Allianz-Chef Oliver Bäte auf der Hauptversammlung verkündet, das US-Debakel der Fondstochter Allianz Global Investors werde schnell und abschließend beendet. Die zusätzlichen 1,9 Milliarden Euro, die den Gesamtschaden auf 5,6 Milliarden Euro aufstocken, sollen den Schlussstrich ziehen. Sie drücken den Quartalsgewinn auf netto 0,6 Milliarden, ohne hätte er bei 2,2 Milliarden gelegen.

Die Allianz sieht sich auf Kurs. Trotz des Krieges in der Ukraine peilt sie einen operativen Rekordgewinn von 13 Milliarden Euro an. Das ist der Gewinn, den der Versicherer in seinem Alltagsgeschäft, dem Abschluss von Lebens-, Renten-, Schaden- und Unfallversicherungen verdient. Das US-Desaster soll die Erfolge nicht mehr schmälern, alle Forderungen seien in den Rückstellungen berücksichtigt, verspricht Bäte. Bei der Frage nach der Gesamtverantwortung rückt Bäte in den Fokus. Er betont immer wieder, die Allianz biete nur konservative Anlagen an. Investoren fragen nun: Warum gab es überhaupt die sogenannten spekulativen Alpha-Fonds? Sie passten nicht ins Selbstverständnis der Allianz.