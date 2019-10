Allianz für Berufsbildung stellt sich neu auf

Nicht mehr sieben, sondern acht Unterschriften stehen unter der neuen Vereinbarung. Weil inzwischen viele Flüchtlinge und Migranten einen Ausbildungsplatz suchen und viele von ihnen dabei Hilfe brauchen, ist nun auch das Innenministerium Partner in der Allianz.

Initiative unterstützt Jugendliche bei der Ausbildung

Die Initiative will mit Projekten und Fördergeldern die berufliche Ausbildung und zwar für alle Jugendlichen voranbringen. Nur so könne man den Fachkräftemangel beheben. So werden lernschwache Jugendliche in der Ausbildung begleitet oder Studienabbrechern eine duale Ausbildung schmackhaft gemacht. Die Studienabbrecher will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) besonders ansprechen.

"Das muss man dann im Bereich des Studiums für jeden einzelnen sich anschauen, woran das liegt, und wie wir die Zahl der Studienabbrecher reduzieren können." Michael Piazolo, Bayerns Kultusminister

Weiterbildung wird immer wichtiger

Vielleicht wäre eine Lehre statt eines Studiums zukunftsträchtiger. Auf eines sollen die Jugendlichen auch hingewiesen werden: In digitalen Zeiten ist lebenslanges Lernen angesagt. Christof Prechtl, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, sieht hier noch mehr Handlungsbedarf.

"In Zukunft wird Weiterbildung noch wichtiger werden, so dass mittelfristig vorstellbar ist, dass die eine und die andere Welt, Aus- und Weiterbildung, noch stärker zusammenwachsen." Christof Prechtl, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Präsent ist die bayerische Allianz für Berufsbildung auch im Netz: Die Plattform boby.bayern.de bietet jede Menge Informationen.