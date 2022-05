Allianz erhöht Dividende und will Fonds-Probleme schnell klären

Ein kräftiger Anstieg des Umsatzes und ein operativer Rekordgewinn von mehr als 13 Milliarden Euro - das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite: 3,7 Milliarden Euro hat das Debakel einiger Spezialfonds der Allianz-Tochter AGI in den USA bislang gekostet.

Allianz-Chef Bäte hält sich bei Fragen zu Verlust-Fonds bedeckt

Eigentlich galten die sogenannten Structured Alpha-Fonds als solide. Deshalb wurden sie auch von großen US-Pensionskassen gekauft. Fragen der Aktionäre, warum diese Fonds in den Turbulenzen der Corona-Pandemie zusammengebrochen sind und wie hoch der Schaden am Ende für die Allianz sein könnte, konnte oder wollte Konzern-Chef Oliver Bäte auf der Hauptversammlung nicht beantworten. Er bat um Verständnis, da die Untersuchungen der amerikanischen Aufsichtsbehörden noch nicht abgeschlossen seien. Eine abschließende Lösung werde es aber in Kürze geben, kündigte Bäte an.

Die Aktionäre bekommen für das erfolgreiche Jahr 2021, in dem auch die enormen Schäden der Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz reguliert werden mussten, eine Dividende von 10,80 Euro. Die Ausschüttung soll künftig jedes Jahr um fünf Prozent angehoben werden.