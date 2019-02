Allianz Aktien starten leichter - trotz Rekordgewinn

Der Gewinnsprung war erwartet worden, die Allianz traf damit punktgenau die Erwartungen der Analysten. Nichts hilft offenbar auch, dass der Vorstand die Dividende anheben will, auf neun Euro je Aktie. Noch deutlicher abwärts geht es bei Thyssenkrupp, die Titel setzen ihre Talfahrt unvermindert fort, sie verbilligen sich um 2,5 Prozent. Ähnlich leichter präsentieren sich die Anteile von Wirecard. Der DAX startet wie erwartet 0,5 Prozent tiefer und rutscht damit auf 11.034.

Konjunktursorgen belasten

Die Anleger sorgen sich um die wirtschaftliche Entwicklung in den USA aufgrund schwacher Daten vom US-Einzelhandel. Die Zahlen setzten bereits die Kurse an der Wall Street gestern Abend und in Asien heute früh unter Druck. Im MDAX schnellen die Aktien von Scout24 nach oben. Finanzinvestoren haben für das Kleinanzeigenportal ein Übernahmeangebot vorgelegt, das lässt den Kurs um 11,9 Prozent nach oben schnellen. Der Euro steht bei 1,12 77 Dollar.