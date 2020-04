Allgäuer Traktorenhersteller Fendt fährt Produktion wieder hoch

3.500 Menschen arbeiten allein im Marktoberdorfer Stammwerk von AGCO/Fendt. Vier Wochen lang mussten sie wegen der Ansteckungsgefahr durch Corona pausieren. Jetzt fährt der Traktorenhersteller die Produktion wieder hoch - unter verschärften Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen.

Lieferketten von Fendt waren wegen Corona unterbrochen

Das Allgäuer Unternehmen hat viele Zulieferer in aller Welt, die wichtige Bauteile nicht mehr liefern konnten. Deshalb war Fendt am 25. März an vier von sechs deutschen Standorten in Kurzarbeit gegangen. Jetzt sind die Lieferketten laut dem Unternehmen wieder sichergestellt, die Produktion läuft diese Woche in allen Werken wieder voll an.

Fendt will Produktionsrückstände aufholen

Damit die Mitarbeiter besser Abstand zueinander halten können, wurde die Traktorenmontage im Stammwerk auf ein Zwei-Schicht-Modell umgestellt. Das schafft für Fendt zusätzlich die Möglichkeit, Rückstände nach der vierwöchigen Produktionspause aufzuholen. In den Bereichen, in denen die Mitarbeiter die Sicherheitsabstände nicht einhalten können, gilt eine Mundschutzpflicht.

Auch in Asbach-Bäumenheim laufen Bänder wieder

In der Verwaltung sollen umgestellte Schreibtische, Plexiglasscheiben und Homeoffice die Infektionsgefahr verringern. Im zweiten großen schwäbischen Fendt-Werk in Asbach-Bäumenheim sind die Bänder schon am Dienstag wieder angelaufen. Dort ist die Kabinenproduktion angesiedelt - mit rund 1.200 Mitarbeitern. Auch in Waldstetten im Landkreis Günzburg läuft der Betrieb diese Woche wieder weitgehend normal.

Fendt gehört zu Europas führenden Traktorenherstellern

Die Nachfrage nach Fendt-Traktoren ist trotz Corona nach wie vor gut: Die Landwirtschaft sei von der Krise nicht so stark betroffen, weil Lebensmittel nach wie vor gebraucht würden, sagte eine Unternehmenssprecherin dem BR. AGCO/Fendt gehört zu den führenden Traktorenherstellern in Europa. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr fast 19.000 Schlepper produziert. Für das laufende Jahr waren 20.000 Stück das Ziel. Ob dieses nach der Corona-Zwangspause auch erreicht werden kann, ist noch unklar.