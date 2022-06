Tipps für Allergiker zum möglichst pollenfreien Wohnen

Sommer, Sonne, zum Baden oder wandern gehen? Für Menschen mit Heuschnupfen oft ein No-Go. Sie wählen lieber das Zuhause, denn wenn die Gräser und Bäume blühen, leiden ihre Schleimhäute. Mund, Nase und Augen schmerzen, jucken und schwellen an. Etwa 15 Prozent der Menschen in Deutschland reagieren auf Pollen von Bäumen, Sträuchern oder Gräsern allergisch. Die Wohnung wird zum wichtigen Zufluchtsort, und diesen kann man mit einigen Tipps relativ pollenfrei halten, wie die Hauswirtschafterin Iris Graus vom Verbraucherservice Würzburg erklärt.

Regelmäßiges Lüften tagsüber hilft gegen Pollen

Es sollte regelmäßig gelüftet werden, erklärt Graus, "mindestens zweimal am Tag als Stoßlüftung". Durch die Lüftung entstehe ein Luftstrom, der die Pollenbelastung im Raum reduziere. Nachts sollten die Fenster geschlossen gehalten werden.

Wichtig sei, beim Lüften auf die Tageszeit zu achten: Liegt der Wohnort in der Stadt ist die beste Zeit zum Fenster öffnen am Morgen vor 8 Uhr. Auf dem Land ist die Pollenkonzentration in der Früh besonders hoch, darum sollte hier am Abend ab 19 Uhr gelüftet werden. So oder so – es werden sich auch Pollen in der Wohnung neu ablegen.

Pollenschutzgitter an den Fenstern senken die Belastung

Deswegen könnten in der Wohnung auch Pollenschutzgitter, ähnlich eines Fliegengitters eingebaut werden, schlägt Graus vor. "Auch das verhindert die Belastung mit den Pollen." Pollenschutzgitter gibt es schon ab zwölf Euro zu kaufen, sie sind engmaschiger als Fliegengitter und lassen daher weniger Pollen in die Wohnung fliegen.

Diese Pollenschutzgitter lassen sich zuschneiden und an den Fensterrahmen sowie an Balkon- und Gartentüren mit Klebestreifen und Klettverbindung befestigen. Laut Herstellerangaben sorgen sie dafür, dass sich die Pollenbelastung in Innenräumen selbst bei offenem Fenster um rund 90 Prozent verringert. Dabei lohnt es sich, beim Kauf darauf zu achten, ob sich das Gitter waschen lässt, denn so hält die Filter-Wirkung dauerhaft an. Der Nachteil: Je dichter das Netz ist, desto weniger lichtdurchlässig ist es.

Auch Luftfilter-Geräte verringern Pollenkonzentration

Einige Blütenpollen gelangen dennoch in die Räume. Diese Belastung kann allerdings auch im Raum reduziert werden, so Stephan Scherfenberg von Stiftung Warentest. Er empfiehlt Luftfilter-Geräte. In der Heuschnupfenzeit schweben bis zu 250 Blütenpartikel pro Kubikmeter Luft umher, erklärt Scherfenberg. "In unserem Test haben wir in einem 60-Kubikmeter-Raum geprüft, wie schnell die Anzahl der Pollen gesunken ist", sagt er.

Alle Geräte hätten innerhalb von wenigen Minuten eine Reduktion um 92 bis 95 Prozent erreicht und "das ist schon eine deutliche Erleichterung für Allergiker". Die von der Stiftung Warentest empfohlenen Luftfilter kosten ab 170 Euro. Allerdings lässt ihre Wirkung nach, wenn sich die Filter vollsetzen und Ersatzfilter kosten bis zu 160 Euro im Jahr.

Putz-Tipps gegen Pollen in der Wohnung

Auch das richtige Putzverhalten verhilft zu einer Reduzierung der Belastung durch Pollen. So sollte die Bettwäsche mindestens einmal pro Woche gewaschen und auf keinem Fall draußen getrocknet werden. Gleiches gilt für Handtücher und Kleidung. Auch ist es sinnvoll, sich abends vorm Schlafengehen abzuduschen und auch die Haare zu waschen.

Iris Graus vom Verbraucherservice Würzburg hat einen weiteren Tipp: Die draußen getragene Kleidung sollte nicht im Schlafzimmer gelagert werden. Denn damit könnten die an der Kleidung haftenden Pollen in das Schlafumfeld eingebracht werden. Hilfreich könne es sein, auch Kissen, Matratzen und Auflagen mindestens einmal im Monat zu reinigen.

Böden und Möbel sollten am besten abgesaugt, danach nebelfeucht abgewischt werden. Das am besten jeden zweiten Tag. Für Sofas empfiehlt die Hauswirtschafterin eine Sonderbehandlung und zwar eine Wischlösung aus Weichspüler und Wasser im Verhältnis 1:3. Diese sollte mit einem nebelfeuchtem Lappen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Diese Flüssigkeit wirkt antistatisch und verhindert damit besonders gut, dass sich Pollen überhaupt auf dem Mobiliar festsetzen.