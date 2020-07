Aldi will in den USA die Nr. 3 werden

Hier auf dem deutschen Heimatmarkt machen Aldi Nord und Aldi Süd zusammen mehr Umsatz als Lidl. Rund 20 Prozent mehr sind es. In den USA ist der Unterschied allerdings weit größer. Hatte Lidl jüngst seine hundertste Filiale in den Vereinigten Staaten eröffnet, kommt Aldi dort bereits auf 2.000 Läden. Und es sollen schnell noch deutlich mehr werden.

2500 Filialen bis 2022 angestrebt

Über fünf Milliarden Dollar will Aldi Süd in das zu ihm gehörende US-Geschäft investieren und die Zahl der Märkte dort bis 2022 auf 2.500 steigern, wie der Konzern jetzt mitteilte. Damit wäre der deutsche Discounter dann die Nummer drei im US-Lebensmittelgeschäft nach den Platzhirschen Walmart und Kroger. Sogar Platz zwei würde für den deutschen Konzern in Reichweite kommen. Die Corona-Krise scheint den Expansionsdrang nicht zu bremsen. Dabei hilft wohl auch eine Besonderheit: anders als in Deutschland beliefert Aldi seine amerikanischen Kunden auch mit Lebensmitteln und baut dafür den Online-Lieferservice weiter aus.