Öffnungszeiten: Bayerns Läden verkürzen vorerst nicht

Aldi-Süd betreibt eigenständig knapp 2.000 Filialen im Süden Deutschlands, also auch in Bayern. Auf BR-Anfrage gab es von dem Unternehmen keine Reaktion zu dem Vorpreschen des unabhängig agierenden Namensvetters im Norden.

Energie: Zehntausende Euro Zusatzkosten pro Monat

Viele Einzelhändler in Bayern hätte bei den ersten Abrechnungen ihrer Gas- und Stromanbieter in diesem Jahr "mit den Ohren geklappert", fasst Bernd Ohlmann die Stimmung zusammen. Ein ganz normales Warenhaus, wo also Lebensmittel und andere Produkte verkauft werden, habe Zusatzkosten von mehreren zehntausend Euro - pro Monat.

Darauf reagiere der Handel natürlich. In Schwaben kenne er Geschäftsinhaber, die einen Nachmittag in der Woche oder am Montag nicht mehr öffnen. In Franken gibt es demnach Beispiele, wo die Bedienzeiten an den Theken im Laden eingeschränkt wurden. Bei diesen Maßnahmen sei aber nicht klar, ob die horrenden Energiekosten oder der teilweise extreme Personalmangel ausschlaggebend waren.

Bayerischer Handel plant keine Veränderung der Öffnungszeiten

Mehrere Unternehmen (Kaufland, REWE, Penny, dm, Obi, Rossmann) haben auf BR-Nachfrage erklärt, dass sie aktuell keine Veränderung ihrer Öffnungszeiten planen. Die erzielbare Energieeinsparung wäre marginal, heißt es in der Antwort von REWE und Penny, die Hälfte des Energiebedarfs entfalle auf die (Kälte-)Technik und sei unabhängig von Öffnungszeiten. Ähnlich argumentiert EDEKA.

Bei Obi wird schon jetzt sämtliche Beleuchtung inklusive der Fassadenbeleuchtung während der Schließzeiten abgeschaltet. Zu den weiteren Maßnahmen gehöre, dass die Temperatur in den Verkaufsräumen abgesenkt wurde und Abteilungen in den Märkten nur noch zu einem Drittel beleuchtet werden. Rossmann führt an, dass einige Schriftzüge auch tagsüber nicht mehr beleuchtet würden.

Reduzierte Öffnungszeiten bedrohlich für den stationären Handel

Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern sieht in der Entwicklung auch eine Gefahr für den stationären Handel. Es gebe ja schon seit langem die Kritik, dass bayerische Ladenbetreiber ihre Kunden spätestens um 20 Uhr rausschmeißen müssten. Während der Online-Handel sein Geschäft rund um die Uhr und an jedem Tag betreiben kann. Und jetzt drohe gerade in der wichtigen Weihnachtszeit eine weitere Reduzierung der Öffnungszeiten.