Alcon investiert 400 Millionen Euro in Standort Großwallstadt

Wie Alcon mitteilt, solle die Produktion am Standort Großwallstadt (Lkr. Miltenberg) innerhalb der nächsten fünf Jahre auf mehr als eine Milliarde Kontaktlinsen pro Jahr ansteigen. Außerdem seien bis zu 200 neue Arbeitsplätze geplant. Wie Unternehmenssprecher Axel Wieczorek auf BR-Anfrage mitteilt, sollen 400 Millionen Euro in den Standort fließen, um "die Bedeutung als einer der führenden Technologie-Experten in der Kontaktlinsenbranche" weiter auszubauen.

Alcon Großwallstadt: Erweiterung auf 30.000 Quadratmetern

In Großwallstadt sollen auf mehr als 30.000 zusätzlichen Quadratmetern dreizehn neue Produktionslinien aufgebaut werden, die 24 Stunden und sieben Tage in der Woche produzieren. Die erste dieser Anlagen sei bereits im Oktober in Produktion gegangen.

"Mit dieser Investition setzen wir den Standard in der Kontaktlinsenindustrie. Die neuen Anlagentechnologien werden uns die Flexibilität ermöglichen, die wir für die Zukunft benötigen." Norbert Dörr, Standortleiter Alcon Großwallstadt.

Zwei Millionen Kontaktlinsen pro Tag

Innerhalb des Alcon-Konzerns ist der Standort Großwallstadt ein Kompetenzzentrum für die Erforschung und Entwicklung neuer Generationen von Kontaktlinsen. Außerdem werden dort neue Technologien für die Herstellung erforscht. In Großwallstadt werden aktuell Ein-Tages-Kontaktlinsen produziert. 19 vollautomatische Produktionslinien sind installiert, die rund um die Uhr laufen. Pro Tag werden mehr als zwei Millionen Kontaktlinsen hergestellt.