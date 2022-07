Albtraum Arbeitsplatz - Kaputt durch Unterforderung

Acht Stunden im Büro und nichts zu tun. Zeit totschlagen, Tag für Tag. So erging es der 22-jährigen Sophia aus Lübeck. Ihr anfänglicher Traumjob bei einem mittelständischen Energieunternehmen wurde für sie zum Albtraum. Zwei Jahre lang hat sie dort gearbeitet – nur ein halbes davon hatte sie etwas Sinnvolles zu tun. Dass nicht zu viel, sondern zu wenig Arbeit mal ihr Problem sein würde, hätte sie nie gedacht.

Das Paradoxe: Sophia war erschöpft vom Nichtstun

Am Anfang fand Sophia wenig zu tun zu haben im Job gar nicht so schlimm: "Damals dachte ich, ist doch voll cool, ich kann Youtube und Netflix gucken und ich kriege auch noch Geld dafür, alles entspannt. Aber ich war überrascht, wie schnell mir das auf die Nerven ging." Denn die psychischen Folgen davon zeigten sich schnell: Sophia kam aus der Arbeit heim und war erschöpft – vom Nichtstun. Selbst für private Dinge hatte sie keinen inneren Antrieb mehr. "Keiner konnte das so richtig nachvollziehen, weil es ja auch so paradox ist", meint sie. Ihr Freundeskreis beneidete sie eher. Schließlich bekam sie fürs Nichtstun recht viel Geld. Doch als es immer öfter Tage gibt, an denen sie zuhause sitzt und weint, wird ihr bewusst: Sie ist kurz davor, in eine Depression zu rutschen. Sie muss etwas tun.

Ständige Unterforderung kann zu einem "Boreout" führen

Wenn man wie Sophia ständig unterfordert ist, also viel weniger leistet, als das, wozu man bereit und fähig wäre, kann man etwas ähnliches wie Burnout bekommen: ein Boreout. Das Problem ist dann nicht Überforderung, sondern Stress durch ständige Unterforderung. Die psychischen Folgen, also Erschöpfungszustände, sind gleich. Ideal ist es nämlich, wenn eigene Kompetenzen und die Herausforderung im Job im Einklang stehen. Damit Menschen Erfolgserlebnisse haben, sich selbstwirksam fühlen und einen Sinn in ihrem Tun erkennen.