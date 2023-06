"Alarmstufe Rot": Krankenhäuser protestieren gegen Finanz-Not

Es soll vielfältige Aktionen quer durch ganz Bayern geben, kündigt die Krankenhausgesellschaft (BKG) an: Einige Kliniken wurden schon in der vergangenen Nacht mit rotem Licht angestrahlt, um darauf hinzuweisen, dass sie in den roten Zahlen stecken. Nach Angaben der BKG erwarten neun von zehn Krankenhäusern in Bayern für dieses Jahr ein Defizit.

Auch Social-Media-Aktionen, Flugblätter und Plakate wird es geben. Patientinnen und Patienten müssten sich aber keine Sorgen machen, dass die Behandlung am Protesttag eingeschränkt wird, betont die Krankenhausgesellschaft. Alle Untersuchungen und OPs würden wie geplant erbracht.

Finanzlage der Kliniken spitzt sich zu

Über Finanzprobleme klagen die Kliniken schon lange. Jetzt aber stünden sie vor einem besonders akuten Problem, beklagt die Krankenhausgesellschaft: Die Kosten für Personal, Geräte oder Material steigen zügig, zum Teil steigen sie noch rascher als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Wirtschaftswissenschaftler beobachten schon seit längerem, dass der Preisanstieg im Gesundheitssektor schneller erfolgt als in anderen Wirtschaftsbereichen.

"Kipp-Punkt" befürchtet

Bislang würden viele Träger, wie Kommunen oder Landkreise, die immer höheren Defizite ihrer Kliniken ausgleichen, erklärt die Krankenhausgesellschaft. Doch dieser Defizit-Ausgleich drohe an einen "Kipp-Punkt" zu kommen, befürchtet der BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen. Er höre immer öfter von Diskussionen in Kommunalparlamenten, wie lange Klinik-Defizite noch ausgeglichen werden können, zumal die öffentliche Hand auch andere Aufgaben wie Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen finanzieren muss.

Appell an Bundesregierung

Nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft trägt die Bundesregierung einen großen Teil der Verantwortung für die aktuellen Probleme der Kliniken. Denn die Regierung habe es für die Krankenkassen faktisch unmöglich gemacht, den Kliniken Mehrkosten zu finanzieren, kritisiert der BGK-Geschäftsführer. Die BKG habe daher eine Kernforderung: "Wir erwarten, dass wir über einen Inflationsausgleich überhaupt mit den Krankenkassen verhandeln dürfen."

Ungewisse Entlastung durch Reform

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im vergangenen Dezember eine umfangreiche Klinikreform angekündigt. Das Ziel ist es, die Krankenhauslandschaft so umzubauen, dass die Kliniken effizienter und mittel- und langfristig auch kostengünstiger arbeiten. Außerdem werde durch eine Reform die medizinische Qualität verbessert, betont Lauterbach immer wieder. Allerdings verlaufen die Verhandlungen über die Reform, in die auch die Bundesländer eingebunden werden müssen, nur schleppend.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet, dass die Zahl der Standorte in den kommenden Jahren um rund ein Fünftel sinken wird. Allerdings bestehe die Gefahr eines ungeordneten Kliniksterbens, warnt der Verband. Deswegen sei dringend ein "Vorschalt-Gesetz" nötig, um die akuten Finanzprobleme schnell zu lösen. Die Finanzlücke der Kliniken beziffert die Krankenhausgesellschaft auf zehn Milliarden Euro.